Opvallende transformatie! Zo ziet oud-voetballer Mesut Özil er nu uit

Hij stond bij Real Madrid en Arsenal bekend als spelmaker, de man met de finesse en het geven van steekballetjes. Tegenwoordig is Mesut Özil geen profvoetballer meer, maar dat betekent niet dat hij niet meer sport. Dat is te zien aan de opvallende transformatie die de Duitser met Turkse roots heeft doorgemaakt.

In de tijd dat Özil over de velden dartelde met zijn ongelofelijke techniek en meesterlijke spelinzicht ligt alweer een tijdje achter hem. Ongeveer één jaar geleden stopte hij per direct met voetballen, na een loopbaan die hem bracht bij Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce en Istanbul Basaksehir.

De international van Duitsland stond bekend als de man van de assist en was een technisch begaafde 'nummer tien'. In de fysieke duels moest hij het nog weleens afleggen tegen een sterke verdediger of verdedigende middenvelder, maar of dat nu nog steeds zou gebeuren is maar de vraag.

Op beelden is te zien hoe Özil nu vaak in het krachthonk te vinden is. De spelmaker is daarmee flink wat aangekomen in spiermassa en lijkt sterker en breder dan ooit te voren.

It’s bulking season for Mesut Ozil 😳💪 pic.twitter.com/KRLDB5uXNz — CentreGoals. (@centregoals) March 21, 2024

