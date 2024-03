Enorme bos haar! Zo ziet Xavi Simons eruit zonder vlechten

Xavi Simons is ondanks zijn jonge leeftijd al bijna niet meer weg te denken bij het Nederlands elftal. Bij RB Leipzig speelt hij de pannen van het dak en met zijn vlechten valt deaanvallende middenvelder nog meer op. Zonder vlechten is Simons echter een totaal ander persoon.

Toen Simons in de zomer van 2024 van Paris Saint-Germain naar PSV ging, deed hij dat met een bos aan krullen. Daar speelde hij in Eindhoven ook een tijdje mee, maar vervolgens kwam hij voornamelijk op het veld met vlechten in zijn haar. Een kappersbezoek van de 20-jarige Oranjeklant laat zien hoe Simons er zonder vlechten uitziet en dat is op z'n minst opvallend te noemen.

Smaakmaker

Bij Leipzig is Simons meteen een van de grote namen in de ploeg geworden. Hij speelde al 36 duels voor de Duitse ploeg en scoorde daarin negen keer. Daarnaast gaf hij nog dertien assists. Ook bij PSV waren zijn statistieken indrukwekkend: na 48 wedstrijden stond hij op 22 goals en twaalf assists.

Minder bij Oranje

In het Nederlands elftal wil het echter nog niet lukken voor Simons. Hij speelde tot nu toe elf interlands, maar kwam daarin nog niet tot scoren of tot een assist. Zeker tijdens de laatste paar partijen was de frustratie af en toe zichtbaar bij Simons, die na een gemiste kans liet blijken erg tegen zijn eerste doelpunt bij Oranje aan te hikken. Wellicht dat dat tijdens de oefeninterlands met Schotland en Duitsland gaat gebeuren.