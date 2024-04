Matthijs de Ligt kon niet rekenen op steun van vriendin Annekee Molenaar tijdens Champions League-duel met Arsenal

De Oranje Leeuwinnen hebben zich herpakt in de EK-kwalificatie, na de dreun in de eerste groepswedstrijd tegen Italië (2-0 verlies). In het Rat Verlegh Stadion in won Nederland met 1-0 door een knappe goal van Lineth Beerensteyn van Noorwegen. Dus is alles in de poule van Oranje gelijk.