Pierre van Hooijdonk noemt Joey Veerman beste van de Eredivisie: 'Er zit zoveel gevoel in'

Joey Veerman is bezig aan een sterk seizoen met PSV. De 25-jarige middenvelder staat bovenaan in de Eredivisie en maakt indruk in de Champions League, waar hij afgelopen week werd uitgeroepen tot Speler van de Week. Pierre van Hooijdonk is helder: "Hij is de beste speler in de Eredivisie op dit moment."

Dat zei Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. Veerman staat dit seizoen op 11 assists in de Eredivisie, ook tegen PEC gaf hij er eentje. " Achter elke bal die hij geeft, zit een boodschap. Bij hem is de balsnelheid perfect, je kan ermee doen en laten wat je wil. Hij doet de bal nooit pijn", aldus Van Hooijdonk. "Er zit zoveel gevoel in. Elke aanname, elke pass die hij geeft... Ik heb er goed over nagedacht: maar hij is de beste speler in de Eredivisie op dit moment."

Ook Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay genieten van Veerman. " Die maakt wel stappen hoor. Echt een geweldige speler", zei Van der Vaart. Afellay voegde daaraan toe: "Hij is echt de motor samen met Schouten bij PSV. Hij geeft ballen die anderen niet kunnen geven, ballen waardoor anderen net wat meer tijd hebben voor een volgende actie."

Veerman heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij PSV. Begin januari wees de middenvelder een verlenging af.