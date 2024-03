Prachtig moment voor Ajax-huurling: Francisco Conceição voor het eerst bij Portugese selectie

Francisco Conceição werd afgelopen zomer door Ajax verhuurd aan FC Porto en dat was geen slechte keuze van de Portugees. Waar het bij de Amsterdammers minder gaat dit seizoen, verdiende de vleugelvaanvaller een plekje in de selectie van Portugal.

Conceição wordt bij FC Porto getraind door zijn eigen vader. De aanvaller heeft regelmatig een basisplaats en dat is dus ook bij de Portugese bondscoach niet ontgaan. Roberto Martinez heeft hem daarom opgenomen in de selectie voor de komende oefeninterlands. Portugal oefent op 21 maart tegen Zweden en op 26 maart tegen Slovenië. Op het EK speelt Portugal tegen Tsjechië, Turkije en de winnaar van een play-off.

Ajax

De 21-jarige Conceição werd in de zomer van 2022 door Ajax overgenomen van Porto. Na een matig jaar voor de Portugees in Amsterdam werd hij weer terug uitgeleend aan zijn oude club. Daar speelde hij in totaal al 32 wedstrijden, scoorde hij vijf keer en gaf hij zes assists. De kans dat hij zijn laatste duel voor Ajax al heeft gespeeld is groot, want Porto kan hem voor tien miljoen euro overnemen van Ajax.