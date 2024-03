PSV-kampioensshirt in de maak met icoon op ontwerp: 'Frits Philips heeft de stad op de kaart gezet'

Bij TextielDruk Nuenen wordt al jaren een kampioensshirt voor PSV gemaakt. Vader Ed van der Sande begon ermee, zoon Yordi nam het drie edities geleden over en doet dat in eigen stijl. Met kompanen Marcel en ontwerper Paul Lakwijk hebben zij hun eigen sausje eroverheen gegooid: namelijk de intrede van Frits Philips op het shirt.

Net na de winterstop, ergens tegen het einde van januari aan, werden de eerste belletjes over en weer gepleegd tussen de fanatieke PSV-fans. "Het zou zomaar eens kunnen gebeuren dit seizoen", dachten Yordi, Paul en Marcel. Ze bleken gelijk te hebben, want PSV koerst af op een kampioenschap ergens in april. De mannen gingen al vroeg aan de slag met het ontwerp van het shirt.

Altijd probeert Paul Lakwijk, de ontwerper, het shirt anders te maken in samenspraak met de andere twee. Maar één ding staat als een paal boven water: Frits Philips moet op het shirt staan. "In de jaren dat mijn vader het met Marcel's vader deed, was Frits niet op het shirt. Wij hebben daarvoor gekozen. Frits is een icoon voor de stad Eindhoven,. hij heeft de stad op de kaart gezet.

Start van de kampioensshirts

Voor Yordi, Paul en Marcel is het nu de derde editie dat zij aan het shirt werken, het stokje is traditiegetrouw overgegeven door de vader van Yordi. "Hij begon in 1990 met het bedrijf en samen met de vader van Marcel gestart met het shirt bij een kampioenschap. Toen gebeurde dat wat vaker dan nu, zij hadden het wat dat betreft drukker dan wij. Wij hebben het toen overgenomen, die traditie moet je in stand houden."

Voor ontwerper Paul heeft de toevoeging van meneer Philips nog meer geschiedenis, hij kent die familie goed. "Mijn oma heeft 45 jaar op de Wielewaal gewerkt, zij heeft bij Frits Philips in huis gewerkt, zij heeft al die kinderen van hem gekend. Toen ik jong was gingen wij ook naar het huis van Frits omdat mijn oma daar aan het werk was, de cirkel wordt hiermee heel mooi rond."

Auteursrecht

De keuze voor Philips op het shirt, was ook uit nood omdat er veel niet mogelijk is vanwege verschillende rechten. "Spelers, logo’s, verwijzingen, quotes of teksten is al moeilijk rondom PSV. Dus het is een spel van hoe je een shirt makt dat PSV uitstraalt zonder PSV te gebruiken, dan kom je gauw bij Frits uit", legt Paul uit.

Dat probleem was bij de familie Philips niet aanwezig: "Heel de familie Philips loopt ook met het gezicht van Frits op het shirt rond, dat is natuurlijk geweldig." PSV kan op zijn vroegst kampioen worden op donderdag 25 april in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.