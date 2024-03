Programma Eredivisie speelronde 27: PSV opent met uitwedstrijd, degradatieduels op zaterdag

Na de interlandpauze is het weer tijd voor de Eredivisie. In de laatste acht speelronden wordt bepaald wanneer PSV kampioen wordt en welke clubs degraderen. In speelronde 27 opent de koploper met een lastige uitwedstrijd.

Wil de strijd om de titel nog écht spannend worden, dan zal PSV zelf punten moeten laten liggen. Dat kan zomaar zaterdagmiddag vanaf 16:30 uur gebeuren. De club uit Eindhoven moet naar Nijmegen voor het uitduel met het verrassend goed presterende NEC, dat zesde staat. Met uitvliegende internationals aan PSV-zijnde, is het de vraag hoe fit de ploeg uit de interlands komt. NEC - PSV is de eerste wedstrijd van speelronde 27.

Degradatie

De rest van zaterdag 30 maart staat in het teken van degradatievoetbal. Bijna alle de clubs die om elkaar heen draaien tussen plekken 18 en 15 moeten punten zien te verzamelen. Alleen Volendam komt zondag pas in actie, maar weet dat het uit naar Almere City mag. Op papier een stuk 'makkelijker' dan voor Vitesse en Excelsior bijvoorbeeld. Vitesse moet de lange reis van Arnhem naar Alkmaar maken voor de uitwedstrijd tegen AZ, terwijl nummer 15 Excelsior naar subtopper Go Ahead Eagles moet. RKC (16de) speelt als enige degradatiekandidaat een thuiswedstrijd, tegen Heerenveen.

Ajax moet naar beneden kijken

Op zondag is het dan de beurt aan de andere topploegen. Ajax moet al vroeg in Zwolle zijn om om 12:15 uur af te trappen bij PEC Zwolle. Acht punten is de achterstand op nummer vier AZ en twaalf punten op nummer drie FC Twente. Naar beneden kijken is het devies bij de Amsterdammers, die de hete adem van NEC (twee punten), Go Ahead Eagles (vier punten) en FC Utrecht (vijf punten) in de nek voelen hijgen.

Derby van Twente

Tegelijkertijd met Feyenoord - FC Utrecht start zondag om 14:30 uur de 'derby van het oosten'. In de regio Twente is er geen wedstrijd meer beladen dan FC Twente - Heracles Almelo. Alhoewel het qua stand totaal niet spannend is tussen de twee rivalen, zorgt het bij de supporters voor een extra snel kloppend hart. Het is misschien wel de mooiste wedstrijd van speelronde 27.

De 27ste speelronde in de Eredivisie wordt afgesloten door Almere City en Volendam. De bezoekers uit het palingdorp weten op dat moment wat de concurrentie onderin de Eredivisie hebben gedaan. Drie punten zijn sowieso vitaal in deze fase. De aftrap van de laatste wedstrijd is om 16:45 uur.

TV-gids Eredivisie