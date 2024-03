PSV kan dit Eredivisie-seizoen deze records nog breken

PSV is ook na de moeizame overwinning op FC Twente (1-0) nog ongeslagen in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz is daardoor hard op weg om geschiedenis te schrijven. Maar welke records kunnen de Eindhovenaren dit seizoen nog breken? Een overzichtje.

Eentje heeft PSV er al geëvenaard. Dat is die van meeste overwinningen op rij sinds de seizoensstart. De Eindhovenaren wonnen zeventien keer op rij. Dat deed PSV in 1987/88 ook en dus deelt de huidige ploeg het record met die van toen. Een gelijkspel op bezoek bij Utrecht zorgde ervoor dat ze niet alleen de geschiedenisboeken in gingen.

Records die PSV kan breken

Record Team PSV nu Meeste overwinningen vanaf de seizoensstart: 17 PSV, 1987/88 17 Meeste doelpunten in een seizoen: 122 Ajax, 1966/67 81 Langste reeks wedstrijden met minimaal één doelpunt vanaf seizoensstart: 32 PSV, 2018/19 26 Hoogste doelsaldo in een seizoen: +90 (112-22) Ajax, 1997/98 +68 Meeste overwinningen in een seizoen: 30 Ajax, 1971/72 en 1972/73 23 Minste nederlagen in een seizoen: 0 Ajax, 1994/95 0 Meeste punten in een seizoen: 93* Ajax, 1971/72 72 Meeste doelpuntenmakers in een seizoen: 22 PSV, 2021/22 16

* Ajax behaalde in dat seizoen 63 punten. Omgerekend naar het driepuntensysteem zijn er dat 93.

