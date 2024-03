PSV komt ongeschonden uit de strijd met Go Ahead Eagles; volle focus op Dortmund na overwinning

PSV heeft in Deventer met 1-0 van Go Ahead Eagles gewonnen. Grote problemen kenden ze niet, maar sprankelend was het ook niet. De generale voor het duel met Dortmund stond in het teken van een snelle goal maken en dan uitspelen. Dat ging de ene keer makkelijker dan de andere keer. Dest zorgde voor de driepunter met een fraaie treffer.

PSV heeft woensdagavond een ontzettend belangrijke wedstrijd tegen Dortmund in de Champions League, maar eerst mochten zij vrijdagavond nog op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer. PSV-trainer Peter Bosz kwam met een enigszins gehavend team op de proppen en zette ook bijvoorbeeld Johan Bakayoko op de bank. Armando Obispo startte, net als Guus Til, die zijn plek na zondag verdiend had.

Snel afmaken

Met het oog op de wedstrijd in Dortmund was een snelle voorsprong gewenst voor PSV, alle energie die gespaard kan worden is immers mooi meegenomen. Daar waren de Eindhovenaren ook nadrukkelijk naar op zoek. Eagles werd geen meter gegeven en hoog op de helft van de thuisploeg jaagden De Jong, Til en Tillman continu op de bal. Met succes, want een vroege goal is precies wat PSV kreeg.

Doelpunt Dest

Sergiño Dest, al wekenlang in zeer goede vorm bij PSV, speelde wederom als veredelde linksbuiten en liet na ruim tien minuten zien ook kwaliteiten als aanvaller te hebben. Alsof hij het dagelijks doet, ging hij met een mooie schijnbeweging naar binnen en legde hij de bal voor zijn rechtervoet. Met keurige precisie keek hij de bal zo in het zijnetje van de verre hoek, PSV op 0-1. Hij zou de gevaarlijkste man bij PSV blijven, met verschillende vuurpijlen op goal, waaronder een tegen de paal.

Dit was precies de uitgangspositie waar Bosz op hoopte voor de 'generale repetitie'. PSV had controle en ging stoïcijns verder waarmee het bezig was. Dat de tweede goal uitbleef zal Bosz geïrriteerd hebben, maar er kwam ook zeker geen dreiging voor de eigen goal. Eénmaal kwam Go Ahead in de eerste helft met een schot op goal, maar deze werd mooi gepareerd door Walter Benítez.

Wachten, wachten, wachten

Na de rust wachtte Bosz nog een minuut of twintig tot hij wisselde. Bakayoko en Isaac Babadi kwamen erin, Til en Tillman mochten uitrusten tot woensdag. Zo werd bijvoorbeeld Luuk de Jong niet gespaard, dat zal ook veel te maken hebben met de nipte voorsprong die PSV had. Zoals Bosz altijd zegt: "Ik zit pas rustig bij een marge van twee."

Ongeschonden uit de strijd

PSV leek het de tweede helft wel bekeken te hebben en moesten waken voor het felle Eagles. Een kwartier voor tijd loste Enric Llansana een schot waar Benítez volledig gestrekt voor moest gaan. PSV wilde ongeschonden uit de strijd komen, maar moest óók wel gewoon drie punten pakken. Het slotoffensief van Go Ahead was wat mat, waardoor PSV niet écht meer in de problemen kwam. Vlak voor de negentigste minuut kreeg Obispo zijn tweede gele kaart nadat hij een nodige overtreding maakte langs de zijlijn.

Zakelijk

De overwinning van PSV is niets anders dan zakelijk te noemen, na de vroege voorsprong werd er in de eerste helft nog gezocht naar de tweede goal maar die bleef uit. PSV heeft ruim vijf dagen om zich voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen Dortmund, waar Joey Veerman wellicht ook weer bij zal zijn.