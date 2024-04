Voetbaltopper in Griekenland eindigt in massale vechtpartij: trainer grijpt official bij de keel

De wedstrijd tussen de Griekse topclubs AEK Athene en PAOK Saloniki is uit de hand gelopen. Matias Almeyda, de trainer van AEK, liet zich na afloop van zijn slechtste kant zien.

PAOK won de topper met 3-2 dankzij een doelpunt in de allerlaatste minuut en dat zorgde voor veel frustratie binnen AEK. Kort na het laatste fluitsignaal ging het helemaal mis toen Almeyda wilde vechten met stafleden van PAOK.

Είναι αυτή εικόνα επαγγελματία προπονητή; Τραγικός Αλμέιδα. Μεντιλίμπαρ σε ευχαριστώ, πρώτα απ' όλα για το ήθος σου. #OlympiacosFC pic.twitter.com/YSR58mFN5D — Eric Clafton (@Tsarumon1) April 28, 2024

Uiteindelijk moest zelfs de politie er zondag aan te pas komen om de boel te sussen. Griekse media melden dat de Argentijnse trainer een official van de Griekse voetbalbond bij de keel zou hebben gegrepen.

Schorsing

De Griekse voetbalbond gaat het gedrag van Almeyda onderzoeken. Hij kan voor maximaal drie wedstrijden geschorst worden, zo verwachten Griekse media. Dat zou meteen het einde van het seizoen betekenen voor de trainer. AEK speelt namelijk nog maar twee duels in de knock-outfase van de competitie.

De koploper heeft vier punten voorsprong op nummer twee PAOK, dat nog wel een duel minder gespeeld heeft. Waarschijnlijk valt de beslissing op de slotdag (zondag 19 mei). Waarschijnlijk dus zonder de Argentijnse vechtersbaas langs de lijn bij AEK.

Eerder dit seizoen speelde Ajax ook nog twee keer tegen AEK. In de groepsfase van de Conference League werd het in Athene 1-1, maar in het laatste groepsduel wist Ajax zich dankzij een overwinning (3-1) te plaatsen voor de knock-outfase. Daarin zou het over twee duels winnen van Bodo/Glimt, waarna Aston Villa veel en veel te sterk bleek in de ronde daarna.