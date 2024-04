PSV wint moeizaam duel met laagvlieger Excelsior: Luuk de Jong weer niet trefzeker

Als Luuk de Jong niet in vorm is, dan is PSV dat ook niet. Die samenhang is nauwelijks meer te ontkennen. De Jong scoorde voor het laatst tegen PEC Zwolle en sindsdien speelt PSV met een stuk minder overtuiging. Ook tegen degradatiekandidaat Excelsior was het spel moeizaam, maar er werd wel gewonnen met 2-0. Doelpunten kwamen van Mauro Júnior en Johan Bakayoko.

Op papier had PSV een gunstige tegenstander om de zure nasmaak van de eerste verliespartij van het seizoen weg te spoelen. Excelsior heeft het lastig dit seizoen en moet nog altijd strijden tegen degradatie. Dat kon PSV wel gebruiken, want de verliespartij bij NEC moet een zware klap in het gezicht zijn geweest: de ongeslagen status kon men in Eindhoven daardoor vaarwel zeggen.

Het was nog maar de vraag of PSV zo'n mentale klap snel kon verwerken want het liep al langer niet zo lekker in Eindhoven. Met wat krappe overwinningen tegen Go Ahead Eagles en FC Twente en een gelijkspel tegen Feyenoord. Daarin was er één probleem dat zich steeds voordeed: Luuk de Jong scoorde niet. Tegen Excelsior zou hij zijn 300e wedstrijd in de Eredivisie spelen, een uitgelezen moment voor een doelpunt.

Luuk de Jong verklaart gemiste strafschop: 'Iedereen weet inmiddels wel wat ik doe' Luuk de Jong miste zaterdag een belangrijke strafschop namens PSV. De Eindhovense koploper stond op dat moment met 3-1 achter met nog een klein kwartier een penalty; Jasper Cillessen had door wat De Jong van plan is en redde diens inzet. Na afloop was De Jong schuldbewust.

Vanaf het begin was duidelijk wat Excelsior ging doen: de pot goed dichthouden en hopen op een uitbraak. Dat eerste deed de ploeg uit Kralingen erg goed; PSV had veel de bal maar creëerde erg lang weinig tot niets. Het duurde zeker twintig minuten tot er zich een benoemenswaardige kans voor deed. Wel was er triest nieuws voor Excelsior na ruim tien minuten: smaakmaker Couhaib Driouech, deze winter nog bijna PSV'er geworden, moest geblesseerd naar de kant. In tranen verliet hij het veld.

Droogte bij Luuk de Jong

In die eerste helft kreeg Luuk de Jong dé kans om eindelijk weer eens te scoren. Hij werd door Dest prachtig vrijgespeeld maar schoot de bal voorlangs. Zulke kansen missen is niks voor hem, maar met een misser in Dortmund, de gemiste penalty tegen NEC en deze misser, gaat het niet goed bij de spits.

Excelsior had het ook gewoon goed geregeld en Lance Duijvestijn zorgde ook nog voor wat aanvallende impulsen, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Hij was wel de creatieveling bij de Kralingers, vreemd was het dan ook dat hij in de rust gewisseld werd.

Doelpunten PSV

PSV moest ongeveer een uur wachten op dolelpunten maar trof toen wel direct tweemaal doel. De eerste, van Mauro Júnior was van grote schoonheid. Na mooie combinaties op rechts legde Jordan Teze de bal klaar voor Mauro Júnior op randje zestien, de Braziliaan dacht niet lang na en pegelde de bal erin. Het was zijn eerste Eredivisiedoelpunt van het seizoen.

De tweede goal kwam op naam van Bakayoko die na een mooi voorbereidend werk van Tillman en Veerman, de bal van vlakbij langs Stijn van Gassel schoof.

Overwinning nummer 24

Zo heeft PSV zich direct hersteld van de verliespartij tegen NEC van afgelopen weekend, maar heeft het nog wel wat zaken om zich zorgen over te maken. De vorm van aanvoerder De Jong bijvoorbeeld, maar ook zeker het spel tegen ingravende ploegen. Zaterdag krijgt PSV weer een zwaardere tegenstander tegenover zich: AZ. PSV speelt dan wel weer thuis en kan dan de 25e overwinning van het seizoen binnen slepen.