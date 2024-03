Luuk de Jong verklaart gemiste strafschop: 'Iedereen weet inmiddels wel wat ik doe'

Luuk de Jong miste zaterdag een belangrijke strafschop namens PSV. De Eindhovense koploper stond op dat moment met 3-1 achter met nog een klein kwartier een penalty; Jasper Cillessen had door wat De Jong van plan is en redde diens inzet. Na afloop was De Jong schuldbewust.

"Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet wat ik een beetje doe", zei hij bij ESPN. "Ik raak hem niet helemaal goed, iets onder de bal, waardoor hij omhoog gaat in plaats van in het zijnet. Hij (Cillessen, red.) pakt hem gewoon goed natuurlijk. Alleen vind ik dat die beter ingeschoten moest worden, dus dat neem ik op mij."

Eerste nederlaag van het seizoen

PSV verloor zaterdag voor het eerst dit seizoen - en voor het eerst sinds 24 januari 2023 - in de competitie. De Jong zag het fout gaan. "Het was niet des PSV’s. NEC was na rust ook dodelijk effectief. Dan sta je ineens 3-1 achter en dat overkomt ons ook niet vaak. Complimenten ook aan NEC, maar waren niet onszelf. Normaal zijn we veel scherper, ook qua drukzetten. Dat was het allemaal niet vandaag", analyseerde hij.

"We gaven ballen aan de tegenstander, wat ik niet van ons gewend ben. Dan wordt het een vechtwedstrijd, dat is wat de tegenstander graag wil. In duels komen", benadrukte De Jong, die na zijn carrière nog wel een keer zal nadenken over deze verliespartij. "Nu baal je enorm dat je verloren hebt. Aan de andere kant moet je trots zijn wat we al hebben gepresteerd, al heb je nog niks. We moeten blijven knokken. Denk dat je later terugkijkt en denkt: zonde dit."