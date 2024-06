PSV'er Hirving Lozano barst in tranen uit na emotioneel moment tijdens bijzondere persconferentie

Hij speelt het komende half jaar nog voor PSV, maar Hirving Lozano is al gepresenteerd door zijn toekomstige club San Diego FC. Tijdens een persconferentie in de Verenigde Staten kreeg de Mexicaan de nodige vragen en hield hij het vanwege een bijzonder moment niet droog.

Lozano maakt een bijzondere transfer. Vorige week werd duidelijk dat hij PSV verlaat voor San Diego, een vrij nieuw team dat begin 2025 uitkomt in de Amerikaanse MLS. Lozano laat Eindhoven nog niet meteen achter zich, want hij vertrekt pas in de winterstop. Het komende half jaar speelt hij nog in het Philips Stadion. Wel werd hij dus alvast gepresenteerd bij de club uit de staat Californië.

Tijdens die presentatie gebeurde iets bijzonders. Zijn voormalige coach Enrique Meza was aanwezig en dat ontroerde de Mexicaan zichtbaar. Terwijl zijn ogen zich vullen met tranen, legt hij uit wat Meza zo bijzonder maakt. Volgens Lozano was hij als een vader voor hem. "Hij is me altijd blijven volgen. Ik probeer veel hem het te praten." Lozano geeft snikkend toe dat hij veel aan zijn hulp heeft gehad. "Ik waardeer hem enorm en heb veel mooie herinneringen aan hem."

Mooie woorden over PSV

Vorige week nam Lozano alvast een beetje afscheid van PSV, waar hij bezig is aan zijn tweede periode. "Vandaag heb ik gemengde gevoelens", schrijft Lozano. "Aan de ene kant ben ik vervuld van geluk dat ik een nieuw avontuur aan ga. Aan de andere kant voel ik me zwaarmoedig omdat ik afscheid moet nemen van de plek die ik zie als mijn tweede thuis."

Recordbedrag voor PSV

Tussen 2017 en 2019 speelde hij 60 wedstrijden voor de Eindhovense club, waarin hij 34 keer scoorde. Dat leverde hem een transfer naar Napoli op voor destijds een recordbedrag voor PSV: zo'n 45 miljoen euro.

PSV nam hem afgelopen zomer weer over van diezelfde club. Daarmee was zo'n 15 miljoen euro gemoeid. Het lukte Lozano tijdens het afgelopen seizoen niet echt om indruk te maken bij landskampioen PSV. Hij moest het dit seizoen vooral doen met invalbeurten en was ook regelmatig afwezig door blessures.