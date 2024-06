Meeste startgeld naar hofleverancier Feyenoord voor EK-spelers, gevolgd door Ajax en PSV

Het EK staat voor de deur, tijd om de (financiële) balans op te maken. Want clubs raken hun spelers kwijt, maar krijgen daar een vergoeding voor terug van de UEFA. Met name hofleverancier Feyenoord boert aardig van het startgeld dat het krijgt van de Europese voetbalbond.

Feyenoord heeft Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow (beiden Nederland), Gernot Trauner (Oostenrijk), David Hancko, Leo Sauer (beiden Slowakije), Luka Ivanusec (Kroatië) en Ondrej Lingr (Tsjechië) op het EK. Zeven stuks dus. Dat hadden er meer kunnen zijn als Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Quinten Timber niet geblesseerd waren.

Welke clubs zijn hofleverancier van Oranje en van het gehele EK 2024? Het EK staat voor de deur en dat betekent dat spelers zich melden om voor hun land uit te komen op het eindtoernooi. Dat levert interessante feiten en cijfers op. Wie is de hofleverancier van Oranje en in welk land zijn de meeste EK-gangers actief?

Startgeld EK

Voorafgaand aan het EK ging de totale pijzenpot voor clubs omhoog van 130 naar 140 miljoen euro. Per dag krijgen clubs zo'n 8800 euro voor één speler. De rekening wordt tien dagen voor het EK begint geopend en loopt door tot één dag na de laatste wedstrijd. Volgens de berekening van Job Gulikers, gespecialiseerd in de financiën binnen het voetbal, levert dat Feyenoord een startbedrag van 1,3 miljoen euro op.

In de Eredivisie staan verder alleen Ajax (vier) en PSV (drie) spelers af voor het EK. FC Twente had met Michal Sadílek een deelnemer, alleen hij viel van zijn fiets en mist daardoor het toernooi. SC Heerenveen zag Paweł Bochniewicz afvallen bij Polen. Twente en Heerenveen lopen hierdoor zeker 200.000 euro mis. Ajax (Brian Brobbey, Steven Bergwijn, Borna Sosa en Josip Sutalo) ontvangt 0,9 miljoen euro, terwijl PSV voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en de Belg Johan Bakayoko net iets meer dan een half miljoen euro krijgt.

Hogere vergoeding

Overigens gaan deze bedragen alleen over wat er op het EK verdiend kan worden. Tijdens de kwalificatie voor het toernooi in Duitsland ontvingen clubs ook al geld voor het 'uitlenen' van hun spelers. Dat kwam neer op een bedrag van 3659 euro per wedstrijd per speler.

