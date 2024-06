Hirving Lozano ruilt PSV over een halfjaar in voor club uit Amerika

San Diego FC, vanaf komend jaar uitkomend in de Amerikaanse MLS, heeft een akkoord bereikt met PSV over de komst van Hirving Lozano. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. De Mexicaanse vleugelaanvaller speelt de eerste seizoenshelft wel nog voor PSV en vertrekt dan in het nieuwe kalenderjaar naar zijn nieuwe club.

Het bijzondere van de overgang is vooral dat de transfer niet per direct plaats zal vinden, maar pas op het moment dat het nieuwe kalenderjaar van start is gegaan. Dat heeft er alles mee te maken dat de competitie in de Verenigde Staten wordt gespeeld van februari tot en met november.

Tweede periode bij PSV weinig succesvol

De nog altijd maar 28-jarige Mexicaan was bezig aan zijn tweede periode in Eindhoven. Tussen 2017 en 2019 speelde hij 60 wedstrijden voor de club, waarin hij 34 keer scoorde. Dat leverde hem een transfer naar Napoli op voor een recordbedrag voor PSV: zo'n 45 miljoen euro.

PSV nam hem afgelopen zomer weer over van diezelfde club. Daarmee was zo'n 15 miljoen euro gemoeid. Het is Lozano tijdens het afgelopen seizoen niet echt gelukt om indruk te maken bij PSV. Hij moest het dit seizoen vooral doen met invalbeurten en was ook regelmatig afwezig door blessures. In 21 competitieduels kwam hij tot zes goals en drie assists.

Lozano wordt 'Designated Player'

Met de overgang naar San Diego, dat op zo'n dertig kilometer van de Mexicaanse grens ligt, komt Lozano dichterbij zijn geboorteland. San Diego gaat met kersverse aanwinst Lozano voor het eerst zijn opwachting maken in de MLS. Volgens diezelfde Amerikaanse voetbalcompetitie is er elf miljoen euro gemoeid met de transfer. Het is onbekend of er clausules in de overeenkomst zijn opgenomen.

Lozano is bij zijn nieuwe club de eerste zogenaamde 'Designated Player'. Dat betekent dat de club hem meer salaris kan betalen dan dat normaal gesproken toegestaan is volgens de regels van de MLS. In totaal mag een club drie spelers aanwijzen als 'Designated Player'.