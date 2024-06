Vertrekkende Lozano richt woord tot PSV-supporters: 'Tweede thuis verlaten maakt me zwaarmoedig'

Hirving Lozano gaat PSV in januari voor de tweede keer verlaten. De Mexicaanse vleugelaanvaller schreef alvast een brief naar de supporters, waarin hij vertelt wat het vertrek bij de club met hem doet.

Gisteren maakte PSV bekend dat Lozano in het nieuwe kalenderjaar vertrekt bij de Eindhovenaren. Chucky maakt de overstap naar San Diego FC, dat in 2025 zijn intrede doet in de MLS, de nationale voetbalcompetitie van de Verenigde Staten.

Hirving Lozano ruilt PSV over een halfjaar in voor club uit Amerika San Diego FC, vanaf komend jaar uitkomend in de Amerikaanse MLS, heeft een akkoord bereikt met PSV over de komst van Hirving Lozano. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. De Mexicaanse vleugelaanvaller speelt de eerste seizoenshelft wel nog voor PSV en vertrekt dan in het nieuwe kalenderjaar naar zijn nieuwe club.

Teamprestatie

"Vandaag heb ik gemengde gevoelens", schrijft Lozano. "Aan de ene kant ben ik vervuld van geluk dat ik een nieuw avontuur aan ga. Aan de andere kant voel ik me zwaarmoedig omdat ik afscheid moet nemen van de plek die ik zie als mijn tweede thuis."

"Ik heb het geluk gehad dat ik mooie momenten, overwinningen en kampioenschappen heb mogen delen met de mooie instelling die PSV is. En als ik het heb over instelling, heb ik het ook over de supporters, de managers, het beveilingspersoneel, de trainers, de vrijwilligers en mijn dierbare teamgenoten. Alles wat we hebben bereikt op het veld, echt alles, was een teamprestatie. Het zijn alle mensen die erbij betrokken waren die elke overwinning hebben behaald. Eens PSV, altijd PSV", vervolgt de Mexicaan. Daarna bedankt hij nog extra nadrukkelijk zijn familie, die hem naar eigen zeggen motiveert en zijn blessures minder pijnlijk heeft gemaakt.

In het slot zegt Lozano trots te zijn dat hij en zijn gezin deel mogen uitmaken van de PSV-familie. Van het laatste halfjaar dat hij actief is voor de club, gaat het gezin maximaal genieten. "Ontzettend bedankt allemaal, dat ben ik jullie verschuldigd", sluit hij zijn brief af.