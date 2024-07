PSV'er verwijdert al zijn foto's op Instagram en gaat niet mee op trainingskamp

Er lijkt wat aan de hand te zijn met Armando Obispo. De PSV-verdediger gaat niet met de club mee op trainingskamp en verwijderde al zijn foto's op Instagram.

Op het instagramaccount van Obispo is niets meer te vinden. Ook zijn profielfoto is zwart gemaakt. De 25-jarige viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in het oefenduel met Club Brugge (1-1). Het lijkt om een ernstige blessure te gaan. De centrumverdediger gaat daardoor niet mee op trainingskamp.

Obispo verstapte zich tijdens de oefenwedstrijd in een sprintduel, stortte direct ter aarde en leek ontzettend veel last te hebben van zijn knie. De reactie tijdens zijn aftocht in het oefenduel was al niet hoopgevend. Hij liep richting de kleedkamer met zijn wedstrijdshirt over het hoofd.

Knieblessure

De ernst van de blessure van Obispo blijft vooralsnog onduidelijk. Maar een nieuwe knieblessure zal hard aankomen bij de verdediger. Tussen maart 2023 en februari 2024 moest hij namelijk ook met een kniekwetsuur toekijken.

Naast Obispo reizen ook Joey Veerman en Jerdy Schouten niet met de selectie van Bosz mee naar het trainingskamp in Duitsland. Vanwege hun optreden op het EK, hoeven zij zich nog niet te melden bij PSV. Na het bereiken van de halve finale met Oranje, gaan ze eerst genieten van een welverdiende vakantie.