PSV ziet sterkhouder na kampioensjaar definitief vertrekken

PSV neemt afscheid van verdediger André Ramalho. Het contract van de Braziliaan liep deze zomer af, maar er was nog enige tijd onduidelijk of hij dat zou gaan verlengen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

De regerend landskampioen maakt via sociale media bekend dat Ramalho definitef gaat vertrekken. De club ziet de Braziliaan waarschijnlijk terug naar zijn eigen land gaan. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week al dat Corinthians interesse heeft in de verdediger. Ramalho speelt al sinds 2011 in Europa.

3️⃣ years, 6️⃣ titles ✨



Thank you for everything, André ❤️🤍

De ploeg van Peter Bosz wilde Ramalho graag behouden en deed hem ook een nieuwe aanbieding. Daar heeft de verdediger lang over nagedacht, maar uiteindelijk heeft hij die dus naast zich neergelegd. Dat betekent dat PSV transfervrij een van de sterkhouders ziet vertrekken.

Prijzenpakker in Eindhoven

PSV nam Ramalho in 2021 over van Red Bull Salzburg. Hij werd mede op aanraden van de Duitse trainer Roger Schmidt gehaald. Ramalho werkte zowel bij Salzburg als Bayer Leverkusen al samen met Schmidt. In Eindhoven werd Ramalho veel bekritiseerd, maar desondanks groeide hij uit tot een belangrijke waarde bij PSV.

In drie seizoenen was hij in alle competities goed voor maar liefst 128 wedstrijden. Met PSV wist de Braziliaan liefst zes prijzen te winnen in drie jaar. Ramalho won drie keer de Johan Cruijff Schaal, twee keer de KNVB Beker en beleefde aan het einde van afgelopen seizoen zijn hoogtepunt in Eindhoven door landskampioen te worden.