Peter Bosz duidelijk over 'beste Nederlander op EK': 'Totaal niet bang dat hij vertrekt'

De telefoon zal bij PSV rinkelen voor Jerdy Schouten, die op het EK een sterk toernooi speelde. Maar trainer Peter Bosz maakt zich geen zorgen. "We hoeven hem niet te verkopen."

"Ik heb niet angstig naar het goede spel van Jerdy op het EK gekeken. Integendeel. Hij was de beste", aldus Bosz over Schouten tegen Voetbal International. "Ik ben totaal niet bang dat Jerdy vertrekt. Hij is pas één jaar bij ons en heeft een contract dat nog lang doorloopt tot 2028."

'Twee topclubs concreet voor Jerdy Schouten: PSV zet in op absolute hoofdprijs' Het is alles behalve zeker dat Jerdy Schouten na de zomer nog speler is van PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad is er namelijk genoeg interesse uit de Europese top, maar de Eindhovense clubleiding zet torenhoog in.

Twee topclubs zouden op dit moment geïnteresseerd zijn in Schouten: Juventus en Borussia Dortmund. De clubs zijn nog niet bereid om het bedrag te betalen wat PSV voor Schouten wil. Op hoeveel deze som ligt is niet bekend, maar er zou een forse zak geld op tafel moeten komen.

'We hebben het geld niet nodig'

"We hoeven hem niet te verkopen",vervolgt Bosz. "We hebben het geld niet nodig. Het kan best zijn dat er helemaal niemand weggaat. PSV hoeft niemand te verkopen."

De club uit Eindhoven zit in een luxepositie, vertelt de trainer. "Het uitgangspunt was dat we ieder seizoen één grote verkoop doen. Zo hebben ze me dat uitgelegd toen ik hier begon. Dat het nu wat is veranderd, komt omdat we nu zeker Champions League spelen en het geld in dat toernooi ook weer iets is opgehoogd."