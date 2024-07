Couhaib Driouech moet wennen aan kwaliteit PSV: 'Het is gewoon een heel ander niveau'

Couhaib Driouech heeft zijn eerste wedstrijd in PSV-shirt gespeeld. De Eindhovenaren speelden een oefenwedstrijd tegen Club Brugge (1-1). Daarin maakte Driouech zijn eerste minuten. "Het is nog wennen", aldus de 22-jarige aanvaller.

Hoe het voelde om voor het eerst het PSV-shirt te dragen? "Eigenlijk zes maanden te laat, maar het is natuurlijk een eer om dat shirt aan te mogen trekken", vertelt Driouech bij Ziggo Sport. De Marokkaan zou eigenlijk in de winter al de overstap naar Eindhoven maken, maar dat ging toen niet door.

'Heel ander niveau'

Twee weken geleden hoorde hij dat de transfer dit keer wél rond zou komen. Inmiddels traint hij een week bij zijn nieuwe club. Dat is nog wennen. "Je ziet gewoon dat die jongens al veel verder zijn. Vandaag zag je in de wedstrijd ook zestig minuten lang volle druk. Daar moet ik nog wel aan wennen en ook aan de intensiteit en kwaliteit. Het is gewoon een heel ander niveau."

Olympische Spelen

De transfer naar PSV betekent voor Driouech wel dat hij een andere droom moet laten schieten. Hij mag namelijk niet mee naar de Olympische Spelen. Net als PSV'er Ismael Saibari komt hij uit voor Marokko, maar dat land gaat hij in Parijs niet vertegenwoordigen.

"Ik heb er veel over gesproken met de coach van Marokko, maar ik heb hem duidelijk gezegd dat ik naar PSV ga en dat de club me niet naar de Spelen wil laten gaan. Dat begrijp ik ook en het heeft voor mij geen rol gespeeld bij mijn keuze voor PSV."