PSV speelt met nieuwe aanwinsten gelijk tegen Club Brugge, Noa Lang maakt rentree

PSV heeft in de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Belgische kampioen Club Brugge. In het duel, dat langer duurde dan de gebruikelijke negentig minuten, waren twee aanwinsten voor het eerst in het PSV-shirt te bewonderen en maakte Noa Lang zijn rentree na langdurig blessureleed.

PSV en Club Brugge speelden geen negentig , maar 105 minuten tegen elkaar. Zo kregen spelers meer gelegenheid om wedstrijdritme op te doen. De basisopstelling van de Eindhovenaren speelde het eerste uur, de resterende 45 minuten werden door de wissels volgemaakt.

Internationals ontbreken

Bij de landskampioen ontbraken Jerdy Schouten, Joey Veerman, Johan Bakayoko, Malik Tillman en Ricardo Pepi nog. Zij hebben nog vakantie na interlandverplichtingen op het EK of de Copa América. Na dit weekend reist PSV af naar Duitsland voor een trainingskamp in Marienfeld, waar ook de eerste internationals zullen aansluiten. Schouten en Veerman bleven langer in het toernooi en hebben dus ook langer vakantie.

Nieuwe aanwinsten voor het eerst in actie

Bij PSV kwamen Ryan Flamingo en Couhaib Driouech voor het eerst in actie. Het tweetal werd al langere tijd in verband gebracht met de Eindhovense club, maar begin deze week werden ze dan eindelijk gepresenteerd. Flamingo kan centraal achterin en als verdedigende middenvelder uit de voeten en begon tegen Club Brugge in het hart van de verdediging, waardoor Olivier Boscagli als '6' speelde. Driouech wordt vermoedelijk de back-up op de flanken, maar mocht tegen de Belgen eveneens in de basis beginnen.

Verder waren er geen verrassingen te bespeuren in de opstelling van PSV. Wel zat Noa Lang voor het eerst sinds lange tijd weer in de wedstrijdselectie. Hij ontbrak vorige week uit voorzorg nog bij de oefenwedstrijd tegen Anderlecht, maar maakte tegen de Belgische kampioen - en tevens zijn oude club - zijn rentree.

Jong PSV speelde tegelijkertijd een oefenwedstrijd. Enkele jongelingen die vorige week tegen Anderlecht wel in actie kwamen, moesten het daarom nu doen met een plekje bij het beloftenteam. Onder hen Emmanuel van den Blaak, Jaden de Guzman en Jason van Duiven.

Eerste deel

De wedstrijd begon enerverend. Binnen enkele minuten kreeg PSV twee enorme kansen, maar Ismael Saibari en Mauro Junior gingen slecht met de geboden mogelijkheden om. In het slot van het eerste bedrijf kreeg de ploeg van Peter Bosz via onder anderen Guus Til en Luuk de Jong opnieuw enkele enorme kansen om de score te openen, maar die gingen er allemaal niet in.

Volgende zestig minuten

Na 45 minuten werd er gepauzeerd, waarna PSV niet goed uit de kleedkamer kwam. Flamingo, die tot dan toe juist imponeerde met zijn inspeelpass, was slordig in de opbouw en zo werd Casper Nielsen in de gelegenheid gesteld om de gasten uit Brugge op voorsprong te zetten. Niet lang daarna maakte Saibari echter met een fraai schot de gelijkmaker. Na een klein uur moest Armando Obispo de strijd staken, nadat hij zijn knie leek te overstrekken. Hij werd daarop vervangen voor groot talent Noah Fernandez, die eigenlijk niet in actie zou komen, maar toch zijn opwachting mocht maken.

Fernandez mocht echter enkele minuten later alweer inrukken, omdat toen de vooraf geplande wissels plaatsvonden. Alle elf de spelers die op dat moment op het veld stonden, werden vervangen. Met name door jeugdspelers, maar ook door Noa Lang. Hij speelde een goede twintig minuten, waarin hij erg aanwezig was, om vervolgens volgens plan vervangen te worden. Zo kan de vleugelspeler zijn belasting rustig opbouwen. Zijn vervanger was Jevon Simons, maar kon in het restent van de wedstrijd niet zorgen dat de 1-1 stand van het scorebord verdween.