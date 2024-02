Quilindschy Hartman nodigt familie van fan die onlangs overleed uit voor Feyenoord - Roma: 'Wat een prachtvent'

Quilindschy Hartman heeft de look van een bad boy, maar een hart van goud. Dat bewees de linksback van Feyenoord donderdagavond eens te meer. Onlangs verraste Hartman een terminale fan die een laatste bezoek aan De Kuip bracht, tegen AS Roma nodigde hij de familie daarvan uit.

De fan overleed enkele dagen na het gebaar van Hartman, maar hij was de familie nog niet vergeten. Donderdagavond tegen AS Roma zaten zij op de tribune om te kijken naar de wedstrijd in de Europa League. 'Vanavond waren we als familie door Quilindschy uitgenodigd bij de wedstrijd tegen AS Roma. Bijzonder en fijn dat we elkaar weer zagen en hem persoonlijk konden bedanken. Wat een prachtvent', schreef Valerie van Oost op X.

Quilindschy Hartman verrast terminaal zieke Feyenoord-fan bij haar laatste wens: 'Heel ontroerend' Quilindschy Hartman heeft het hart op de goede plek zitten. Dat blijkt wel uit de actie die hij maandagmiddag uitvoerde in de buurt van Feyenoord-stadion de Kuip. De linksback van de Rotterdammers deed er alles aan om de laatste wens van een terminale fan nóg mooier te maken.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Roma eindigde in 1-1. Igor Paixão scoorde aan Rotterdamse zijde, de Belg Romelu Lukaku deed dat namens de Romeinen. Volgende week donderdag is in Stadio Olimpico de return. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.

Vanavond waren we als familie door Quilindschy uitgenodigd bij de wedstrijd tegen AS Roma. Bijzonder en fijn dat we elkaar weer zagen en hem persoonlijk konden bedanken. Wat een prachtvent. ❤️ — Valerie van Oost (@Faalerie) February 15, 2024