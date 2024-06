Quincy Promes gespot op voetbalveld, met andere profvoetballer

Quincy Promes is nog altijd geen vrij man, maar kan zich wel 'vrij' bewegen in Dubai. Daar maakt de veroordeelde Nederlandse voetballer dankbaar gebruik van. Hij staat namelijk alweer op het voetbalveld.

Niet dat hij alweer in Rusland is bij zijn ploeg Spartak Moskou. Nee, Promes is nog altijd in Dubai. Hij wacht daar op de definitieve uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de aanrijding die hij veroorzaakte toen hij na het trainingskamp met Spartak terugreed naar het vliegveld. Spartak betaalt de Nederlander geen salaris meer.

Promes dook maandag op op een Instagram Story van een bekende fitnesscoach in Dubai. Coach Nic trainde in het verleden al met heel veel voetballers, vooral om ze explosiever te maken. Onder anderen William Saliba (Arsenal), Alphonso Davies (Bayern München) en Ryan Gravenberch (Liverpool) gingen al bij hem in training. Hij werkt vanuit zowel Dubai als het Verenigd Koninkrijk.

Nog een voetballer

Nu is dus Promes een leerling van coach Nic. Op een voetbalveld in Dubai werkte hij aan conditie en afronding. Promes werd getagd in een Story. Met hem was nog een professioneel voetballer: Ben Pringle van Fleetwood United in de Dubaise tweede divisie. Afgelopen seizoen werd die club kampioen.

Cocaïne en neersteken neef

Promes is in Nederland tot twee keer toe veroordeeld. Eerst voor het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest in Abcoude en daarna vanwege cocaïnesmokkel. Hij kreeg in totaal 7,5 jaar celstraf, maar daar moet hij eerst voor opgepakt worden. De afgelopen jaren bleef Promes uit handen van justitie in Nederland, omdat hij in Rusland voetbalde. Met dat land heeft Nederland geen samenwerkingsverband. Met Dubai wel.

Uitlevering aan Nederland?

Dus toen Promes in het Midden-Oosten werd opgepakt voor het veroorzaken van een verkeersongeval en wegreed van de plaats delict, diende Nederland meteen een uitleveringsverzoek in voor Promes. Dubai behandelt die zaak momenteel ook nog. Hoe het allemaal werkt, lees je in het artikel hier onder.