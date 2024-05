'Ik verwacht dat hij dit jaar nog in Nederland is': Rechtszaak Quincy Promes van start

In Dubai begint vandaag (donderdag 2 mei 2024) de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. De Nederlandse voetballer is werkzaam in Rusland, werd in Nederland veroordeeld voor twee strafbare feiten en zit vast in Dubai. Hij hoort of hij wordt uitgeleverd aan Nederland.

Hij ontliep telkens zijn straf, omdat Rusland en Nederland geen uitleveringsverdrag hebben. Op trainingskamp met zijn club Spartak Moskou in Dubai liep Promes door een verkeersongeval alsnog tegen de lamp en zit hij sinds maart vast. De rechtszaak in Dubai begint dus vandaag. Daarin wordt gekeken of Dubai de voetballer uitlevert aan Nederland of niet. Lees in het artikel hieronder hoe het ook alweer zat.

Rechtszaak Quincy Promes: Dubai neemt besluit over uitlevering veroordeelde voetballer aan Nederland Levert Dubai de Nederlandse profvoetballer Quincy Promes uit aan Nederland of niet? Die vraag staat deze week centraal tijdens de rechtszaak rondom de veroordeelde speler van Spartak Moskou. Hoe zat het ook alweer met Promes? We zetten alles nog even voor je op een rij.

Expert legt uit

Hoe lang kan de zaak duren? En wat is de kans van slagen. De Amsterdamse stadszender AT5 sprak met advocaat Kerem Canatan, die gespecialiseerd is in internationaal strafrecht en uitleveringen. Hij legt uit hoe de zaak in elkaar steekt en hoe zo'n uitleveringszaak werkt.

'Ze kijken niet naar de veroordelingen'

"De uitleveringsrechter in Dubai kijkt niet naar de veroordelingen, omdat Promes in hoger beroep is gegaan tegen zijn veroordelingen", legt de advocaat uit. "Dus ze kijken alleen maar naar de feiten waar hij verdacht van wordt en of daar minstens een jaar gevangenisstraf op staat. Nou, dat is zo in het geval van Promes en dan gaan ze beoordelen of er redenen zijn om de uitlevering te weigeren."

Manieren waarop het mis kan gaan

Wat kan een uitlevering van Promes dan nog in de weg staan? "Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze zeggen dat Nederland niet de juiste papieren heeft verzonden of dat het niet op de juiste manier is ingediend. Andere weigeringsgronden zijn bijvoorbeeld als het gaat om een politiek delict of als iemand de doodstraf zou kunnen krijgen. Of als het geen strafbaar feit in het land zelf op zou leveren."

'Nog dit jaar in Nederland'

Alles bekeken; hoe lang kan dit proces dan gaan duren? "Normaal gesproken is het zo dat je na de uitleveringsbeslissing wordt uitgeleverd, er is dan normaal gesproken wel nog een beroepsmogelijkheid. Maar ik verwacht dat – als de uitlevering wordt toegestaan – wel dat hij dit jaar in Nederland is."