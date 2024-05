Regels UEFA zorgen mogelijk voor bizarre situatie in Champions League: 'Bayern München kan extra Duits ticket voorkomen'

Borussia Dortmund is door de 1-0 overwinning op Paris Saint-Germain zeker van plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen. De club staat vijfde in de Bundesliga, maar doordat Duitsland het afgelopen seizoen in Europa goed gepresteerd heeft, levert dat ook een plekje in de CL op. De nummer zes van Duitsland kan ook nog de Champions League ingaan, maar uitgerekend Bayern München zou daar een stokje voor kunnen steken.

Dat heeft allemaal te maken met de nieuwe opzet van de Champions League. Vanaf volgend seizoen doen er niet 32, maar 36 teams mee aan het hoofdtoernooi. Van die vier nieuwe plaatsen gaan er twee naar de competities waarvan de teams in het voorgaande seizoen Europees het beste hebben gepresteerd. Door de zege van Dortmund heeft Duitsland dit seizoen voldoende punten behaald om het seizoen in de top twee af te sluiten. Ook Italië was al zeker van een plekje bij de eerste twee.

Dat betekent dat in de Bundesliga en de Serie A ook de nummers vijf zeker zijn van een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Dortmund staat in Duitsland vijfde en kan niet meer ingehaald worden door nummer zes Eintracht Frankfurt. De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen doet dus net als kampioen Bayer Leverkusen, Bayern München, VfB Stuttgart en RB Leipzig mee aan de Champions League van volgend seizoen.

UEFA-regels zorgen voor bizarre situatie

Duitsland heeft een sterk Europees seizoen en het is zelfs mogelijk dat nog een zesde Duitse club zich plaatst voor de Champions League. Ook is nog altijd een Duitse finale mogelijk: Bayern München en Dortmund kunnen elkaar, net als in 2013, in de finale op Wembley tegenkomen, maar door de regels van de UEFA kan er dan een bijzondere situatie ontstaan. Duitsland heeft namelijk recht op een extra ticket, maar de regerend winnaar van de Champions League krijgt ook een plekje voor volgend seizoen.

Als Dortmund vijfde wordt en de Champions League wint, zouden zij dus recht hebben op allebei die tickets. Maar het ticket voor de titelhouder krijgt in de regels prioriteit. Dortmund mag dan als regerend winnaar meedoen aan de Champions League en niet als nummer vijf van de Bundesliga. Dat betekent dat het extra ticket voor de Bundesliga nog niet is ingenomen en dat schuift dan door naar de nummer zes. Op dit moment is dat Frankfurt. Bayern München kan daar echter een stokje voor steken.

Bayern kan stokje voor Duits feest steken

Bayern München gaat in Duitsland waarschijnlijk als tweede eindigen en plaatst zich op die manier voor de Champions League. Als zij dus later deze maand het toernooi weten te winnen, hebben ze niets aan het ticket als titelhouder. Dortmund krijgt dan als nummer vijf de extra plaats voor de Bundesliga en het ticket voor de regerend winnaar schuift dan volgens de regels door naar een team uit een ander land. Dat is virtueel Shakhtar Donetsk.

De bijzondere situatie kan zich dus voordoen dat Duitsland bij een finale tussen die twee teams bij winst van Dortmund wél een extra plaats krijgt, maar bij winst van Bayern niet. Als Real Madrid of Paris Saint-Germain de Champions League wint, krijgt Duitsland overigens sowieso geen zesde ticket.

Mogelijke scenario's

Kort samengevat zijn er dus de volgende scenario's mogelijk:

Dortmund eindigt als vijfde in de Bundesliga en wint de CL: top zes van Duitsland krijgt ticket voor volgend seizoen

Dortmund eindigt als vierde in de Bundesliga en wint de CL: top vijf van Duitsland krijgt ticket voor volgend seizoen

Bayern München, Real Madrid of Paris Saint-Germain wint de CL: top vijf van Duitsland krijgt ticket voor volgend seizoen

Ook Italië hoopt op zes tickets

Niet alleen Duitsland, maar ook Italië maakt nog kans op een extra plekje in de Champions League. AS Roma en Atalanta staan in de Serie A vijfde en zesde, maar zitten nog altijd in de Europa League. Als een van hen dus de Europa League wint, krijgt Italië er dus nog een zesde plaats in de Champions League bij. Net als in het geval van Dortmund moet de winnaar van het Europese toernooi dan niet in de top vier eindigen.

In theorie is het dus nog altijd mogelijk dat zowel Duitsland als Italië volgend seizoen met liefst zes teams actief is in de Champions League. Dat betekent dat een derde van de 36 deelnemers uit die twee landen komt. Namens Nederland zijn PSV en Feyenoord zeker van een ticket voor volgend seizoen. FC Twente en AZ strijden nog om een plek in de voorrondes.