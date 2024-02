René van der Gijp komt met opvallende naam als Ajax-coach: 'Onderschatte trainer'

René van der Gijp weet het zeker wie Ajax op dit moment als coach nodig heeft: Ron Jans. Volgens de oud-voetballer en analist is de nuchterheid van de Utrecht-trainer precies goed voor de huidige groep van de Amsterdammers. Jans zette ondertussen zelf een record weg met zijn huidige team FC Utrecht.

Van der Gijp opperde de naam van Jans maandag al in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Als je iedereen op de goede plek zet en je geeft iedereen bij Ajax dadelijk duidelijke boodschappen mee, dan kan je een prima seizoen spelen. Maak Jans dan trainer, doe niet moeilijk, doe niet gek." De naam van Jans viel afgelopen zomer al bij Ajax, maar uiteindelijk werd er niets gedaan met de coach die toen vertrok bij FC Twente.

'Met dit materiaal'

Later bevestigde Van der Gijp zijn eerdere opmerkingen nog eens in Vandaag Inside. "Met dit materiaal moet je Ron Jans voor de groep zetten. Hij kan het opbouwen. Jans is goedkoop en een goede oplossing. Een goede buitenlandse trainer komt met 6/7 man binnen en gaat veel meer kosten. Jans is een onderschatte trainer. "

Record

Terwijl Ajax een verloren seizoen lijkt te draaien, doet FC Utrecht het alsmaar beter. Sinds Jans voor de groep staat hebben de Domstedelingen de weg naar boven ingezet. Afgelopen weekend pakte Utrecht zelfs een record door te winnen van FC Twente. Nog nooit lukte het FC Utrecht om dertien wedstrijden op rij ongeslagen te blijven, maar Jans flikte het wel. De kans dat de coach echt naar Ajax zal vertrekken is klein, aangezien hij al meerdere malen aangaf dat de job bij Utrecht waarschijnlijk zijn laatste trainerschap in het betaald voetbal is.