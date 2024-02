FC Utrecht breekt clubrecord en deelt dreun uit aan FC Twente in strijd om plek twee

FC Twente heeft een dure nederlaag geleden in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Thuis in de Grolsch Veste verloor Twente van FC Utrecht door een goal van Jens Toornstra: 0-1. Utrecht is nu veertien competitiewedstrijden op rij ongeslagen en dat is een nieuwe clubrecord.

Het was een mooi gevecht in Enschede waarbij beide teams kansen kregen in de beginfase. Toornstra schoot namens de bezoekers naast en Ricky van Wolfswinkel vond Utrecht-keeper Mattijs Branderhorst, die de geblesseerde Vasilis Barkas verving, op zijn weg.

Nadat Utrecht smaakmaker Taylor Booth met een blessure zag uitvallen en Sem Steijn nog een grote kans miste voor Twente, was Toornstra bij zijn tweede kans wel trefzeker. Souffian El Karouani vond de middenvelder met een voorzet. Toornstra maaide eerst volledig over de bal heen, maar de bal kwam na een kluts toch weer voor zijn voeten en die kans liet hij niet liggen.

Afgekeurde wereldgoal

Waar er in de eerste helft veel kansen waren, werd dat in de tweede helft een stuk minder. Wel viel er ook in deze helft een doelpunt en dat was ook nog een schitterende goal. Steijn gaf de bal voor op invaller Myron Boadu en hij tikte de bal met een hakbal binnen. Helaas voor de spits en Twente stond hij buitenspel. Het feest ging dus niet door.

Clubrecord

Utrecht zakte steeds verder terug, maar Twente wist nog maar weinig kansen te creeëren. De bezoekers sleepten de overwinning daardoor over de streep. Utrecht is nu veertien wedstrijden ongeslagen en verbetert daarmee het clubrecord uit het seizoen 1990/91. Toen verloor de club dertien wedstrijden op rij niet.

Toornstra hielp ook zijn oude club Feyenoord met zijn winnende goal. De Rotterdammers kunnen vanmiddag het gat met nummer drie FC Twente vergroten naar acht punten. Utrecht stijgt zelf naar de negende plaats en doet na de dramatische seizoensstart dus helemaal mee om de play-offs voor Europees voetbal.