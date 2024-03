Ronald Koeman verwacht een creatief Nederlands elftal: 'Ik wil niet dat het te passief is'

Bondscoach Ronald Koeman bereidt Oranje weer voor op een eindtoernooi. Kritiek op het laatste eindtoernooi was dat het weinig sprankelend was wat Nederland op de mat legde. Koeman deed een boekje open over zijn opvatting, de formatie en de terugkeer van Memphis na een blessure. "Het EK houdt me al bezig", zei Koeman.

De kritiek op het Nederlands elftal van de laatste tijd is dat het voetbal niet altijd al te sprankelend is geweest, ook op het WK in Qatar was dat het geval. Er werd met vijf ("Of drie, het is maar net hoe je het ziet", aldus Koeman) man achterin gespeeld en niet meer het dominante spel van vroeger. Koeman werd gevraagd wat zijn plan is qua spelopvatting. Hij liet gelijk merken: één optie is er niet.

Formatie

Wat betreft de formatie is het nog gissen, Koeman gaf aan de voorkeur te geven aan drie middenvelders. Maar daar hield het dan ook bij op: "Het kan best zo zijn dat we met vier spelen achterin, maar ook met drie of vijf. Gezien de spelers die we selecteren, kunnen we allebei de systemen prima spelen." Dat klopt ook wel, verschillende spelers staan wekelijks met vijf man achterin te spelen, bijvoorbeeld Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Dus de formatie is bekend bij de spelers.

Brobbey én Memphis?

Toch waren er kleine details waar Koeman wel duidelijk over was, zoals een systeem waarbij Brobbey en Memphis samen in de spits staan. "Dat heeft niet mijn voorkeur", zei de bondscoach stellig. Dan is er natuurlijk nog een keeperskwestie: Marco Bizot is sinds lange tijd weer opgeroepen. Maar dat betekent niet dat hij gaat spelen. "Bizot is er net bijgekomen, dus het zou gek zijn als ik hem laat keepen. Ik houd vast aan mijn twee keepers die er steeds bij zijn geweest."

Spelopvatting

Waar Koeman wel duidelijk over was, was de manier van spelen. Hij wil richting het EK een hechte groep creëren met heel weinig tot geen 'ikjes' en alleen maar 'wij'. De kritiek die Oranje kreeg, zou hij graag wegpoetsen. Zodat er weer een goede indruk van het Nederlands voetbal komt. "Dat is belangrijk, maar niet cruciaal. Uiteindelijk wil je resultaat halen, maar het liefst wel op een leuke manier. Ik wil graag de bal hebben, dus ook hoog druk zetten. Ik wil niet het idee vanaf de bank hebben dat we passief zijn."

Memphis

Onder Koeman was Memphis altijd de onomstreden spits van Nederland. Na lang blessureleed lijkt hij eindelijk weer op de weg terug. Daar is Koeman blij mee. "Hij is uitgegroeid tot een echte nummer 9, dat kan hij gewoon heel erg goed." Nog zo'n echte nummer 9, meldde zich maandagmorgen af: Brian Brobbey. "Dat is teleurstellend, in de eerste plaats voor hem."

De bondscoach keek ook naar de wedstrijd en zag gelijk dat het niet goed was. Zo bleek ook uit de testen. Brobbey had al langer last van kleine pijntjes. Had het voorkomen kunnen worden? "De speler is van Ajax, daar kunnen wij niks over zeggen. Ik kan niet zeggen: 'houd hem eruit en houd hem fit voor het EK.' Het past ook wel bij het hedendaagse voetbal dat spelers tot hun limiet gaan."