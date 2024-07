Routinier bij Ajax stelt pensioen uit en verlengt contract in Amsterdam

Het hing al even in de de lucht, maar nu is daar de bevestiging. Ajax heeft een akkoord bereikt met Remko Pasveer om zijn aflopende contract te verlengen. Eerder hingen er geruchten in de lucht dat de 40-jarige doelman met pensioen zou gaan. Toch heeft Pasveer zijn contract in Amsterdam verlengt met één jaar.

Pasveer (40) weet van geen ophouden. Het huidige contract van de doelman uit Enschede liep tot juni 2024. Dankzij zijn nieuwe contract blijft hij aan de club verbonden tot en met juni 2025, zo meldt Ajax op de clubwebsite.

Bak aan ervaring

De doelman kwam in 2021 transfervrij over van Vitesse naar Ajax. In eerste instantie werd Pasveer gehaald als reservekeeper achter André Onana. Maar doordat de Kameroener dopingregels had overtreden, kon Pasveer zijn plek onder de lat innemen. Sindsdien speelde hij vijftig officiële wedstrijden voor Ajax.

In Amsterdam blonk Pasveer vooral uit in de Champions League tegen Borussia Dortmund, waar hij met een aantal goede reddingen Erling Haaland van het scoren afhield. Dankzij zijn goede optreden dat zijn seizoen verdiende hij ook een plek in de WK-selectie in Qatar.

Het afgelopen seizoen kwam de keeper uit Enschede, mede dankzij enig blessureleed, nog geen minuut in actie voor Ajax. Na het WK raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Gerónimo Rulli, en haalde Sven Mislintat met Diant Ramaj nog een nieuwe doelman naar Amsterdam.

Belangrijk voor de selectie

Ook onder de nieuwe trainer Francesco Farioli krijgt Diant Ramaj de voorkeur onder de lat. Ondanks de reserverol van Pasveer is hij van grote waarde voor Ajax. De ervaring en persoonlijkheid van Pasveer spelen een belangrijke rol binnen de selectie. De oud-keeper van onder andere Heracles en Vitesse voelt zich nog altijd fit en is van mening ook dit seizoen van waarde te kunnen zijn. Hij voelt bovendien de verantwoordelijkheid om Ajax te helpen bij de wederopbouw.