Remko Pasveer steelt met bijzondere truc de show op training Ajax: 'Beste techniek van Ajax 1'

Remko Pasveer liet zich van zijn beste kant zien op de training van Ajax. De ervaren doelman nam de bal perfect aan op z'n rug en legde vervolgens ook met zijn voet de bal dood. 'Deze man gewoon op goal dit seizoen', reageert een Ajaxfan.

'Beste techniek van heel Ajax 1', schrijft een andere supporter onder de video van Ajax op Instagram. Pasveer kan zelf wel lachen om zijn bijzondere aannames. De verdedigers van Ajax weten in ieder geval dat ze de bal altijd terug kunnen passen op hun 40-jarige doelman, want die neemt de bal toch wel aan.

Pasveer stond afgelopen dinsdag onder de lat in een oefenwedstrijd tegen Sint-Truiden. Hij was de enige speler die de negentig minuten vol maakte. De nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli wisselde alle veldspelers tussen de 60e en 70e minuut. Pasveer hield de nul, want Ajax won met 4-0 van de Belgische ploeg.

Voorbereiding

Het was de tweede wedstrijd van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat de eerste officieuze wedstrijd onder Farioli met 1-0 verloren ging tegen PEC Zwolle. De trainer heeft de taak om de Amsterdammers snel klaar te stomen, want het nieuwe seizoen begint al op 25 juli. Dan neemt Ajax het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Servische Vojvodina.

Ajax speelt daarvoor nog drie oefenwedstrijden. Komende zaterdag tegen het Schotse Rangers en vervolgens nog tegen Al-Wasl en Olympiakos. De voorbereiding is nog zonder Steven Bergwijn en Brian Brobbey, die woensdagavond met Oranje werden uitgeschakeld in de halve finale van het EK voetbal. Brobbey maakte in die wedstrijd, tegen Engeland, zijn eerste minuten op het EK.

Jordan Henderson

Jordan Henderson bereidt zich ook in Amsterdam voor op het nieuwe seizoen, maar maakte woensdag wel even een uitstapje naar zijn thuisland. In Engeland genoot hij van een potje tennis op Wimbledon.

Speler van Ajax bezoekt Wimbledon, dag na overtuigende zege in oefenwedstrijd Lorenzo Musetti en Taylor Fritz staan woensdag tegenover elkaar op het centre court van Wimbledon. Zij gaan uitmaken wie het in de halve finale mag opnemen tegen Novak Djokovic en doen dat onder toeziend oog van een Ajacied.

Josip Sutalo

Josip Sutalo en Borna Sosa deden met Kroatië mee aan het EK, maar werden in de groepsfase al uitgeschakeld. Na twee halve finales op de afgelopen twee WK's, stelden de Kroaten teleur in Duitsland. Toch mag Sutalo rekenen op interesse van de Duitse ongeslagen kampioen: Bayer Leverkusen heeft volgens Bild een oogje op de Kroatische verdediger, die géén goed debuutseizoen kende bij Ajax.