Ajax zet in oefenduel Schotse vice-kampioen opzij

Ajax heeft op Sportpark Mulderssingel in Wezep de oefenwedstrijd tegen Rangers gewonnen: 2-1. De Amsterdamse goals kwamen van Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen. Rangers werd vorig seizoen de nummer twee van Schotland.

Na een half uurtje leek Ajax een strafschop te krijgen, nadat Kenneth Taylor naar de grond werkt gewerkt door Butland. In de directe nasleep daarvan kon Kian Fitz-Jim de bal in het lege doel werken. De scheids vond het wel best zo en wees naar de middenstip.

Al zes minuten daarna maakte Tom Lawrence de gelijkmaker uit een vrije trap. Branco van den Boomen van Ajax dacht: 'Dat kan ik ook'. In de 40e minuut mikte hij uit een vrije trap de bal in de korte hoek: 2-1.

De goal van Van den Boomen

Basis van Ajax

De basiself van Ajax bestond uit: Ramaj; Rensch, Medić, Baas, Wijndal; Henderson, Taylor, Van den Boomen; Rasmussen, Akpom, Fitz-Jim.

De wissels waren: Pasveer, Reverson, Gaaei, Hato, Gooijer, Janse, Rijkhoff, Mannsverk, Forbs, Berghuis, Tahirovic, Hlynsson.

Francesco Farioli

Het was de derde oefenpot van Ajax onder de nieuwe trainer Frencesco Farioli. Van PEC Zwolle werd verloren, STVV werd verslagen. Na dat duel had Sportnieuws.nl een interview met de Italiaan. Klik daarvoor op de link hieronder.

Francesco Farioli trapt op de rem na eerste zege bij Ajax: 'Dat is geen garantie voor succes' Bij Ajax staat sinds deze zomer Francesco Farioli voor de groep. De Italiaanse oefenmeester tempert in gesprek met Sportnieuws.nl de verwachtingen. "Dit is noodzakelijk als we iets willen bereiken", zegt de 35-jarige Farioli.

Programma Ajax

Ajax gaat van 15 tot en met 19 juli naar Wageningse Berg voor een trainingskamp. Daar wordt geoefend, op 18 juli, tegen Al-Wasl FC en op 19 juli tegen Olympiakos. Op donderdag 25 juli is de eerste wedstrijd om het echie, tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League.