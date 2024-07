Ajax ziet 'buitenkansje' bij Villarreal: Amsterdammers doen voorstel aan transfervrije aanvaller (28)

De middelen bij Ajax zijn deze zomer niet meer zo oneindig als dat ze de afgelopen jaren waren. Dus moet de club op zoek naar buitenkansjes. Die heeft Ajax volgens De Telegraaf gevonden.

De transfervrije Bertrand Traoré is serieus in beeld om de selectie van de nieuwe trainer Francesco Farioli te versterken. De 28-jarige aanvaller mag gratis weg bij Villarreal, waar hij het afgelopen seizoen 11 keer voor speelde en daarin 1 keer scoorde. Ajax heeft de aanvaller al contractvoorstellen gedaan van twee en drie seizoenen. In het verleden speelde Traoré al voor Ajax en Vitesse.

Francesco Farioli trapt op de rem na eerste zege bij Ajax: 'Dat is geen garantie voor succes' Bij Ajax staat sinds deze zomer Francesco Farioli voor de groep. De Italiaanse oefenmeester tempert in gesprek met Sportnieuws.nl de verwachtingen. "Dit is noodzakelijk als we iets willen bereiken", zegt de 35-jarige Farioli.

Europa League-finale

De inmiddels 28-jarige Traoré kan zowel op rechtsbuiten als linksbuiten uit de voeten. In 2017 haalde hij in zijn ene seizoen in Amsterdamse dienst de finale van de Europa League, die werd verloren van Manchester United (2-0). Daarna vertrok hij al bij Ajax, de club achterlatend na 39 duels, 13 goals en 6 assists. Hij was een belangrijk onderdeel van de ploeg van trainer Peter Bosz, die vorig seizoen kampioen werd met PSV.

Peter Bosz ontvangt Rinus Michels Award uit handen van zijn 'maatje': 'Toen dacht ik dat ik weleens kon winnen' Peter Bosz is verkozen tot Coach van het Jaar van de Eredivisie het afgelopen seizoen. De trainer van PSV ontving woensdagmiddag de Rinus Michels Award op Papendal. Bosz werd in zijn eerste jaar bij de Eindhovenaren met overmacht kampioen. Hij kreeg de award van zijn goede vriend Hendrie Krüzen.

Statistieken

Traoré, international voor Burkina Faso, speelde sinds zijn vertrek uit Nederland bij achtereenvolgens Olympique Lyon, Aston Villa, Istanbul Basaksehir en recent dus Villarreal. Bij Lyon bleef hij het langst van allemaal. Daar kwam hij tot liefst 126 duels. In Franse dienst scoorde hij in die wedstrijden 33 goals en gaf hij 16 assists.

25 juli Europa League

Ajax is al begonnen aan het nieuwe seizoen. De voorbereiding is in volle gang, al ontbreken nog veel internationals die met hun land actief zijn op het EK of de Copa America. Trainer Farioli moet zijn spelers al snel klaar hebben gestoomd, want op 25 juli wacht al de eerste officiële wedstrijd. Dan moet in de tweede voorronde van de Europa League afgerekend zien te worden met Vojvodina uit Servië.