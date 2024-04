'Schop er maar op los vandaag, want Bas Nijhuis fluit': Willem van Hanegem gaat los op scheidsrechter

Willem van Hanegem was totaal niet te spreken over het optreden van Bas Nijhuis. De scheidsrechter liet volgens de oud-topvoetballer veel te veel toe bij Fortuna Sittard - Feyenoord (0-1). "Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dat kan."

Van Hanegem hield zich niet in over Nijhuis in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Het is toch te gek voor woorden dat trainers voor de wedstrijd zeggen: schop er maar op los vandaag want Bas Nijhuis fluit, dus het kan. Dat Fortuna Sittard sprong zo vaak spelers van Feyenoord in de rug of in de zij en Bas vond het allemaal prima."

Daar bleef het niet bij. Volgens Van Hanegem, zelf onder andere winnaar van de Europa Cup I en de wereldbeker, doet Nijhuis het erom. "Want hij verkoopt boeken, knalt van kantine naar kantine om geld te verdienen en schuift regelmatig aan in talkshows. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het kan."

Bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

Daarmee ging de blik ook vooruit op volgende week. Dan speelt Feyenoord de bekerfinale tegen NEC. Van Hanegem denkt dat de Rotterdammers rustig aan deden tegen Fortuna Sittard met het oog op die finale. Om die reden waren de spelers van Feyenoord ook bang om tegen een gele kaart en een mogelijke schorsing aan te lopen.

NEC kreeg nog een paar veren in de reet van Van Hanegem. Hij vindt een overwinning van Feyenoord dan ook nog geen zekerheidje: "NEC heeft een aardige ploeg en is zeker niet kansloos. Denk aan PEC dat Ajax een keer oprolde in de finale. Of FC Utrecht dat Feyenoord klopte in de Kuip met ruime cijfers. NEC is een listige tegenstander, ze kunnen verrassen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en NEC begint zondag 21 april om 18:00 uur. De finale van de TOTO KNVB Beker is - natuurlijk - in De Kuip. Het stadion van Feyenoord is al sinds jaar en dag de locatie van de bekerfinale.