Joey Veerman wijst naar Bas Nijhuis na penalty voor NEC: 'Hij fluit nooit'

PSV verloor zaterdag van NEC in Nijmegen. Het was de eerste nederlaag van de Eindhovenaren dit seizoen. Joey Veerman was de schlemiel; hij leverde voor rust een bal in en toen hij dat wilde herstellen, gaf hij een penalty weg.

"Of hij (Walter Benítez, red.) de bal moet inspelen weet ik niet, maar ik doe het gewoon niet goed. Daar komt een penalty uit en dat is volledig mijn schuld", was Veerman schuldbewust bij ESPN. Had Benítez niet de lange bal moeten hanteren? Daar kan je over twijfelen. Misschien moet ik met mijn kwaliteiten die bal dan de tribune in schieten. Ik had niet verwacht dat Bas Nijhuis deze (penalty) zou geven. Dat is toch wel iemand die nooit fluit."

"Nog genoeg tijd om het de tweede helft te herstellen en dan zie je dat we heel slecht de kleedkamer uit komen. Al met al zat het vandaag niet mee", aldus Veerman. "We beginnen nog wel goed, krijgen nog aantal kansen die we de rest van het seizoen wel afmaken. Alleen de laatste weken gaan ze er iets moeilijker in."

PSV is tegen NEC volledig de weg kwijt en lijdt eerste verlies in Eredivisie Koploper PSV heeft na ruim een jaar weer eens verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC ging het mis voor de ploeg van Peter Bosz, die vooraf hoopte dat zijn spelers er een 'uniek seizoen' van zouden maken. Door de verliespartij op bezoek in Nijmegen kan dat niet meer. De thuisploeg won met 3-1.

Veerman zag de nederlaag niet echt aankomen. "Hebbel alles gewonnen", zei hij. "Gaan er wel met elkaar over praten. Hebben geluk dat we over drie dagen weer voetballen", vertelde hij met het oog op de uitwedstrijd bij laagvlieger Excelsior.