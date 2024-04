Sjaak Swart oppert nieuwe naam als Ajax-coach: 'Hij kent het Ajax-voetbal ook goed'

Sjaak Swart denkt dat Shota Arveladze een goede coach zou zijn voor Ajax. Mister Ajax speelde zaterdag samen met de Georgiër en vindt hem zeker een goede kanshebber voor de trainerspositie in Amsterdam.

In gesprek met SBS vertelt Swart over de trainerspositie en de huidige situatie bij Ajax. Arveladze wordt dan geopperd als trainer. "Dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Omdat hij het Ajax-spel ook kent. Hij heeft het zelf meegemaakt. Het is ook een goede jongen voor de groep, dus ik vind hem een hele goede trainer. Ik weet niet of hij bovenaan de lijst staat, maar hij is zeker een kandidaat. Het is wel nog even afwachten wat er gaat gebeuren."

Loopbaan

Arveladze speelde in zijn actieve carrière voor clubs als AZ en Ajax. Na zijn loopbaan werd hij trainer en kwam hij als assistent terug naar de Alkmaarders. Verder was hij trainer van Kayserispor, Kasimpasa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv, Pakthakor, Hull City en Fatih Karagümrük.

Alex Kroes

Swart heeft ook een duidelijke mening over de situatie rond Alex Kroes en zijn mogelijke ontslag. "Het wordt een stuk rustiger. Ze zijn goed bezig en nu moet iedereen er ook een beetje achter staan en niet afgeven op alles wat Ajax is. Dat heeft de club niet verdiend in al die jaren. Dat moet ook gebeuren. Alex Kroes moet terugkomen en dat denk ik ook. Ik geef het een grote kans, want dat soort dingen moeten ook eens anders opgelost worden. Michael van Praag heeft een foutje gemaakt, dat kan ook. Je moet slim zijn en wat kunnen verdragen van elkaar. Daarna moeten we opnieuw beginnen."