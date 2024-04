Op deze manier krijgt Ajax een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, wat met een beetje geluk recht geeft op kwalificatie voor de Europa League. Maar met héél veel geluk kan Ajax ook nog direct in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Daarvoor is het afhankelijk van drie clubs.

Allereerst moet Ajax de vijfde plek in de Eredivisie behouden én moet Feyenoord de beker winnen. Als dat gebeurt, zijn kwalificatiewedstrijden voor de Europa League al een feit. Stel dat NEC de beker wint, moet Ajax het doen met voorrondewedstrijden voor de Conference League.

Dit staat er voor Feyenoord, NEC, Ajax en AZ op het spel bij de bekerfinale Geen Eredivisie aankomend weekend, maar er staat wel een erg mooi affiche op het programma. Feyenoord en NEC nemen het tegen elkaar op in de finale van de KNVB Beker, maar ook voor een aantal andere clubs staat er een hoop op het spel.

Ajax juicht in eerste instantie dus voor Feyenoord. Maar daarnaast moet er nog het een en ander gebeuren om dat directe ticket voor de Europa League te krijgen. Aston Villa moet daarvoor (minimaal) op de vijfde plek eindigen in de Premier League én de Conference League winnen. Momenteel staan de Villans vierde in de Engelse competitie en hebben ze de eerste kwartfinalewedstrijd met 2-1 gewonnen van Lille.

Het winnen van de Conference League - de finale is op 29 mei - levert namelijk een ticket voor de Europa League. Als Aston Villa in de top vijf eindigt in de Premier League, krijgt het op die manier al een Europa League-ticket en wordt er naar de coëfficiëntenlijst gekeken. Daar staat er nog één noemenswaardige club boven Ajax: FC Porto.

FC Porto staat momenteel derde in de Portugese competitie, maar strijdt nog wel om de Portugese beker. Momenteel staat de club van Francisco Conceicao en Jorge Sanchez in de halve finale. In een eventuele finale wacht Sporting CP. Als Porto die beker wint, krijgt het een ticket voor de Europa League en schuift dat andere ticket door naar Ajax.

Zo krijgt Ajax een direct ticket voor de Europa League

Ajax moet vijfde eindigen

Feyenoord moet de beker winnen

Aston Villa moet de Conference League winnen én in Engeland in de top vijf eindigen

FC Porto moet de Portugese beker winnen

Route naar vierde plek in de Eredivisie

Er is nóg een manier voor Ajax om een direct Europa League-ticket te pakken. Daarvoor moet Feyenoord de beker winnen en moeten de Amsterdammers zelf vierde eindigen. Met nog vier wedstrijden te gaan, staat AZ zeven punten los. Toch is er nog een kans (voor de echte optimisten), omdat de Alkmaarders een lastig programma hebben.

AZ speelt nog tegen NEC (nummer 6 in de Eredivisie), FC Twente (3), Go Ahead Eagles (8) en FC Utrecht (7). En dat terwijl Ajax het opneemt tegen Excelsior (15), FC Volendam (17), Almere City (12) en Vitesse (18).

Daar tegenover staat dat Ajax ook nog kan zakken in de Nederlandse competitie. Het gat met de zevende plek is maar drie punten.