Georges Mikautadze over Ajax: 'Club deed niets, speler moet zich gerespecteerd voelen'

Georges Mikautadze leeft op nadat hij door Ajax is verhuurd aan Metz. Van die Franse club werd hij in de zomer van 2023 juist overgenomen door Ajax. De 23-jarige Georgische aanvaller staat na 1305 minuten bij Metz op negen goals en drie assists.

In gesprek met de Franse krant l'Equipe vertelt Mikataudze over zijn ervaringen van de laatste maanden. Het begon bij Ajax al moeizaam voor de speler: "Ik heb meer dan twee maanden in een hotel doorgebracht. Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek", vertelt hij. "Maar de club hielp me ook niet veel met het zoeken naar een appartement. Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond."

Respect

Het waren niet de ideale omstandigheden om zichzelf optimaal te presenteren bij Ajax. “Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren." En nu hij bij Metz wel glimpen van zijn kunnen toont, houdt de Amsterdamse club zich nog steeds afzijdig: "Nu ben ik verhuurd, maar ze laten niets van zich horen. Ze zijn me vergeten bij Ajax."

Euro 2024

Komende zomer kan hij zichzelf in de etalage zetten bij het EK 2024. Georgië zit in groep F, met daarin ook Turkije, Portugal en Tsjechië. Hij scoort er lekker op los voor zijn moederland, zoals in de oefenpot tegen Thailand, waarin hij de helft van de einduitslag voor zijn rekening nam (8-0). Metz staat zestiende in de Franse competitie en staat op die plek niet veilig: die plek levert nacompetitie op.