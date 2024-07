Sprankje hoop voor Vitesse: Coley Parry en ondernemer Guus Franke bereiken akkoord na 'doelpunt in blessuretijd'

Coley Parry en ondernemer Guus Franke hebben een akkoord bereikt over de overname van Vitesse. Dat heeft de club bevestigd. Vitesse heeft daardoor de benodigde documenten naar de KNVB kunnen sturen voor het beroep tegen de beslissing om de proflicentie in te trekken.

Op het trainingscomplex van de Arnhemse clubs hadden honderden fans zich verzameld. Toen het nieuws over Parry en Franke bekend werd, staken ze fakkels af.

'Doelpunt in blessuretijd'

"Waar Vitesse eerder vandaag communiceerde over het stuklopen van de onderhandelingen tussen Franke en Parry, is er vanavond toch een definitief akkoord bereikt. Inmiddels heeft Vitesse alle benodigde documenten tijdig aangeleverd bij de beroepscommissie van de KNVB", meldt de club in een verklaring op de website. "Met de overeenkomst tussen Franke en Parry is een belangrijke hobbel genomen in het voortbestaan van Vitesse."

Ook Franke reageerde op de deal: "Ik was tot op het bot teleurgesteld dat we er toch niet uitgekomen waren. Maar het bleef knagen en de fans bleven ondanks alles onverminderd strijdbaar. Toen heb ik besloten om nog één keer de telefoon op te pakken, nog één keer op doel te schieten in de laatste seconde van de blessuretijd, en toen kwamen we er wél uit", zei Franke in een verklaring.

Geld

Eerder op de dag leek het dat Franke zich terugtrok uit de onderhandelingen. Later op maandag ontkende hij dat de gesprekken waren geklapt.

Een deal is heel hard nodig, want directeur Edwin Reijntjes maakte een week geleden al bekend dat de club nauwelijk nog geld in kas heeft en dat een faillisement dreigt. "De druk neemt nu wel heel erg toe", liet Reijntjes toen op een persmoment weten. De schuld bedraagt 19 miljoen euro.

Deadline

Vitesse moest vóór maandagavond om 00.00 uur nieuwe documenten aanleveren voor het hoger beroep om hun proflicentie te behouden. De KNVB wil een solide beleidsplan zien.

Volgens De Gelderlander heeft Vitesse zelfs nogmaals geprobeerd om stadioneigenaar Michael van der Kuit aan te dragen voor een directe overname. De KNVB trekt de proflicentie per 9 juli in.