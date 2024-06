Vitesse-directeur Reijntjes benadrukt zorgelijke situatie: 'Je zou maar trainer of speler zijn'

Het is vijf over twaalf voor Vitesse, dat beseft algemeen directeur Edwin Reijntjes zich heel erg goed. De Arnhemse club is in gesprek met multimiljonair Guus Franke om de club te redden. Tegenover Sportnieuws.nl uit Reijntjes zijn zorgen over de situatie Vitesse. "Dit is uitzonderlijk."

Hoewel Vitesse goede gesprekken voert met de beoogde nieuwe eigenaar, blijft de situatie dringend. Er is nog maar geld voor anderhalve week. "Als er niet snel geld komt, moeten we het failliet aanvragen", zei de directeur van Vitesse. "We hebben de salarissen voor deze maand nog kunnen betalen. Maar de druk op onze financiën neemt nu wel heel erg toe.”

Het managen van de situatie

Reijntjes benadrukt dat vooral het managen van de hele situatie richting trainer John van den Brom en de supporters een hele kluif is. "Ik zit aan de knoppen en krijg alles mee, maar je zou maar supporter of trainer zijn. Dan denk je: 'wat gebeurt er allemaal'. Het is écht een rollercoaster."

Ondanks de situatie begint Vitesse zondag aan het nieuwe seizoen. "John wil dolgraag beginnen met de groep en nieuwe spelers halen, maar we weten helemaal niet waar we staan. En of we überhaupt nog wel bestaan. We kunnen niets beloven, omdat we geen contracten kunnen geven. Ik stond niet graag in de schoenen van John van den Brom", stelt Reijntjes.

Overname van Guus Franke

Voor Vitesse is het in ieder geval een geweldige eerste stap om eindelijk serieuze gesprekken te hebben met een beoogde investeerder. In totaal passeerden veertig kandidaten de revue. "Franke heeft een Vitesse-hart, is geboren in de regio en is een Nederlander. Ook als hij een Amerikaan was, waren we in gesprek gegaan. Maar dit alles maakt hem een droomkandidaat."

'Baart me zorgen'

Met de positieve gesprekken met Franke lijken alle signalen op groen te staan, maar zo ver is het nog niet voor Vitesse. "Het baart me zorgen dat iedereen denkt dat alles is opgelost met Franke, maar dat is niet de situatie. Ik begrijp dat de achterban alles aangrijpt, maar dat moeten we wel temperen. We zijn er nog niet."

Edwin Reijntjes maakt zich zorgen over situatie van Vitesse. ©ANP.

De boel redden

Vitesse speelt komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar daar is de algemeen directeur van de Arnhemmers nog niet mee bezig. "Het enige wat nu telt, is de boel redden. We moeten overeind blijven. We zijn de licentie kwijt, dat is uniek. We moeten ons beseffen dat een grote club als Vitesse hun licentie kwijt is."

Weg uit de GelreDome

Een niet-uitverkocht Gelredome tegen SC Heerenveen. ©Pro Shots.

Een ander veelbesproken onderwerp is het vrijwel nooit uitverkochte GelreDome. Over alternatieven voor het stadion wordt in ieder geval niet gedacht. "De huidige capaciteit hoort bij Vitesse. De laatste wedstrijden zaten er gewoon zo'n twintigduizend supporters. Kom op, die ambitie moeten we hebben", sloot Reijntjes het verhaal af.

In beroep tegen intrekken licentie

Nadat de KNVB de proflicentie van Vitesse heeft ingetrokken, gaat de club vandaag of morgen in beroep. Vooralsnog is de proflicentie ingetrokken per 9 juli. De Arnhemse club moet na het beroep binnen enkele weken ervoor zorgen dat de licentie weer terug is.