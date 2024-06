Vitesse staat op omvallen: neemt Jong Feyenoord de plek in Keuken Kampioen Divisie over bij faillissement?

Het water staat Vitesse nu echt bijna aan de lippen. Het geld is volgens de club zelf bijna op. Er is nog voor anderhalve week geld om salarissen en andere zaken te betalen. De Arnhemmers zijn de proflicentie al kwijt, maar gaan daar tegen in beroep. Maar wat als Vitesse failliet gaat en er een plek vrijkomt in de Keuken Kampioen Divisie?

Vitesse hield woensdag een perspraatje om de situatie van de club te duiden. Aron Kattenpoel Oude Heerink, verslaggever van Sportnieuws.nl, was erbij om algemeen directeur Edwin Reijntjes te spreken. "Als er niet snel geld komt, moeten we het failliet aanvragen", zei de directeur van Vitesse. "We hebben de salarissen voor deze maand nog kunnen betalen. Maar de druk op onze financiën neemt nu wel heel erg toe."

Wat gebeurt er als Vitesse verdwijnt?

Vitesse is nog niet helemaal verdwenen, maar de club staat er niet florisant voor. Het begint nu een beroepszaak om het verlies van de proflicentie aan te vechten. Mislukt dat, dan is de rechter het uiterste middel om het profbestaan in leven te houden. Daarvoor is er wel werk aan de winkel. Vitesse moet de banden met ING herstellen, een handtekening van een accountant hebben onder de jaarrekening van 2022/23 en een sluitende begroting inleveren.

Dat hoopt Vitesse te doen aan de hand van een nieuwe investeerder, Guus Franke. Hij wil de schuldenlast wegwerken, ook die van de grootste schuldeiser Coley Parry. Lukt het allemaal niet, dan is Vitesse de dertiende profclub die ophoudt te bestaan.

Kan Jong Feyenoord de licentie van Vitesse overnemen?

Dat is een vraag die door veel fans van Feyenoord wordt gesteld. De club heeft een aantal jaren geleden de boot gemist door geen Jong-team de Eerste Divisie in te sturen. Toch lijkt het niet zo dat Jong Feyenoord in de plaats van Vitesse komt, als zij failliet gaan. "Een logische oplossing is dat de eerste divisie verder gaat met negentien clubs. Dat betekent dat er elke week een club vrij is", aldus de KNVB tegenover de NOS.

Wat als Vitesse behouden blijft?

Ook dat is natuurlijk een optie. Zondag begint Vitesse onder trainer John van den Brom in ieder geval aan het nieuwe seizoen, dat op 9 augustus officieel van start gaat met een wedstrijd tegen Telstar. "John wil dolgraag beginnen met de groep en nieuwe spelers halen, maar we weten helemaal niet waar we staan. En of we überhaupt nog wel bestaan. We kunnen niets beloven, omdat we geen contracten kunnen geven. Ik stond niet graag in de schoenen van John van den Brom", aldus Reijntjes.