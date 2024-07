Multimiljonair Guus Franke zet streep door overname Vitesse: 'De reden is ons onbekend'

Vitesse dacht beet te hebben met Guus Franke als redder, maar moet op zoek naar een andere investeerder. Vitesse bevestigt in hun officiële statement dat de Gelderse ondernemer niet de nieuwe eigenaar van de Arnhemmers wordt.

Afgelopen week werd de proflicentie van Vitesse ingetrokken, maar via een beroepszaak moest die licentie weer terugkomen met de komst van multimiljonair Guus Franke. Die heeft maandag echter besloten om zich terug te trekken als redder van Vitesse. Volgens Vitesse-directeur Edwin Reijntjes was hij dé 'droomkandidaat' voor de Arnhemmers.

Vitesse-directeur Reijntjes benadrukt zorgelijke situatie: 'Je zou maar trainer of speler zijn' Het is vijf over twaalf voor Vitesse, dat beseft algemeen directeur Edwin Reijntjes zich heel erg goed. De Arnhemse club is in gesprek met multimiljonair Guus Franke om de club te redden. Tegenover Sportnieuws.nl uit Reijntjes zijn zorgen over de situatie Vitesse. "Dit is uitzonderlijk."

Reactie vanuit Vitesse

“Het is alsnog stukgelopen tussen Guus Franke en Coley Parry. De reden hiervan is ons onbekend. Vitesse werkt tot vanavond 23.59 uur met man en macht aan een alternatief scenario. Gezien de deadline wil ik eenieder vragen om de rust nog even te bewaren. Wij hebben alle aandacht nodig om het tij te keren. Wij geven niet op!”, zegt Vitesse-directeur Reijntjes in hun statement.

Opnieuw een gegadigde afgevallen

Franke is niet de eerste ondernemer die zich heeft teruggetrokken. Eerder besloten Frank McCourt, Maasbert Schouten en Michael van der Kuit ook al om niet met Vitesse in zee te gaan. Franke leek binnen no-time in te stappen, maar heeft op het laatste moment toch besloten om het niet te doen.

Race tegen de klok

Vitesse moet vóór maandagavond om 00.00 uur nieuwe documenten aanleveren voor het hoger beroep om hun proflicentie te behouden. Volgens De Gelderlander heeft Vitesse zelfs nogmaals geprobeerd om stadioneigenaar Van der Kuit aan te dragen voor een directe overname. De KNVB trekt de proflicentie per 9 juli in.

Enkele dagen geld in kas

Enkele dagen geleden benadrukte Vitesse-directeur Reijntjes het volgende: "Als er niet snel geld komt, moeten we het faillissement aanvragen. We hebben de salarissen voor deze maand nog kunnen betalen. Maar de druk op onze financiën neemt nu wel heel erg toe." Naar verluidt heeft de club nog geld voor een paar dagen.