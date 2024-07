Vitesse-directeur geeft fans toch weer hoop in toespraak: 'We zijn er bijna'

Het leek maandagmiddag definitief einde verhaal te worden voor Vitesse toen bekend werd dat investeerder Guus Franke zich terugtrok. Interim-directeur Edwin Reijntjes heeft echter weer hoop gegeven tijdens een toespraak aan bezorgde fans.

De club maakte maandagmiddag bekend dat Franke zich had teruggetrokken, omdat hij geen garanties kon geven aan schuldeiser Coley Parry. Aangezien de club vol in had gezet op Franke als redder in nood leek het einde van de club in zicht. Vitesse moet namelijk maandag voor middernacht nieuwe documenten aanleveren bij de KNVB voor het hoger beroep tegen de beslissing om per 9 juli de proflicentie in te trekken.

Toch een deal op komst

Bezorgde Vitesse-supporters verzamelden zich maandagavond daarop bij het trainingscomplex op Papendal om opheldering te vragen. Reijntjes sprak de supporters toe en toen bleek dat een deal tussen Franke en schuldeiser Coley Parry nog helemaal niet is uitgesloten. Sterker nog, beide partijen zouden al hard op weg zijn naar een akkoord.

"Er is nog geen witte rook, maar we zijn er bijna", vertelde de interim-directeur aan de fans. "Het belangrijkste is dat de deal tussen Franke en Parry rondkomt en ze werken er allebei hard aan. We hebben nog veel huiswerk te doen richting de KNVB. We zijn bezig om alle documenten in orde te maken."

Geld raakt op

Een deal is heel hard nodig, want Reijntjes maakte een week geleden al bekend dat de club nauwelijk nog geld in kas heeft en dat een faillisement dreigt. "De druk neemt nu wel heel erg toe", liet Reijntjes toen op een persmoment weten.