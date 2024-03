Teun Koopmeiners scoort bij rentree in belangrijke wedstrijd van Atalanta tegen Napoli

Atalanta heeft zaterdag een overtuigend gewonnen op bezoek bij regerend landskampioen Napoli. Teun Koopmeiners wist het doel te vinden in zijn eerste wedstrijd na zijn blessure.

De Nederlander kon vorige week niet meespelen in de interland tegen Duitsland vanwege een blessure. Hij begon zaterdag op de bank tegen Napoli. Marten de Roon en Hans Hateboer stonden wil in de basis van Atalanta.

Hateboer was betrokken bij de openingsgoal. De Nederlander bracht de bal het strafschopgebied in, waardoor Aleksey Miranchuk kon scoren. Gianluca Scamacca verdubbelde de voorsprong, waarna Koopmeinder twee minuten voor tijd de 3-0 scoorde.

𝙏𝙀𝙐𝙉 𝙆𝙊𝙊𝙋𝙈𝙀𝙄𝙉𝙀𝙍𝙎 🇳🇱

De middenvelder sluipt mee naar voren en gooit de wedstrijd in Napels in het slot: 0-3 🔒#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/M91rClBkZf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

De Oranje-international maakte na een uur zijn rentree na blessureleed. Het was zijn elfde doelpunt in de Serie A dit seizoen. Atalanta is momenteel de nummer zes van de Serie A. Door de zege is het gat tussen Atalanta en Napoli nu vijf punten. Atalanta staat één punt achter AS Roma.