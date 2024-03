Teun Koopmeiners kritisch op zijn rol bij Oranje: 'Mág niet eens hetzelfde doen als bij Atalanta'

Teun Koopmeiners baalt ervan dat de Oranje-fans hem in het Nederlands elftal nog niet zo hebben zien schitteren als dat hij doet in een Atalanta-shirt. "Als het daar kan, kan het bij Oranje ook? Zo werkt het niet."

In een uitgebreid interview met De Telegraaf gaat de 26-jarige middenvelder verder in op zijn verschillende prestaties. In het Nederlands elftal kwam hij tot 20 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist gaf. Bij Atalanta staat inmiddels 112 achter zijn naam qua aantal wedstrijden. Daarin trof hij 26 keer doel en verzorgde hij 12 assists.

"Toch valt dit verschil wel mee, als je het omrekent. In Oranje speel ik niet altijd negentig minuten. Dus doe het aantal wedstrijden in Oranje voor het gemak gedeeld door 2, dan kom je op 10, en vermenigvuldig vervolgens mijn aantal doelpunten en assists met 11, dan kom ik in 110 duels tot 22 goals en 11 assists. Niet heel veel minder dan bij Atalanta toch?"

Verschillen tussen Atalanta en Oranje

Het is ook allemaal niet zo eenvoudig volgens Koopmeiners. Hij wijst op heel veel verschillen tussen spelen voor zijn club Atalanta en voor zijn land. "Bij Nederland zijn er echt wel andere omstandigheden. Bij mijn club spelen we in een ander systeem, sta ik op een vaste plek, zijn er automatismen en ook de hiërarchie bij Oranje is anders."

Koopmeiners erkent wel dat de Oranje-fans te weinig hebben genoten van die sterke passer met dat geweldige afstandsschot. "Ik vind ook dat het beter moet. Ik ben op zoek naar de Koopmeiners van Atalanta. Maar het is niet zo makkelijk als mensen zeggen. Als je het daar kan, dan kan dat bij Oranje ook. Zo werkt het niet. Sommige dingen mág je niet eens hetzelfde doen, omdat er andere dingen worden gevraagd."

Koopmeiners wil vrije trappen en penalty's nemen

Om zijn eigen Oranje-prestaties wat in een positiever daglicht te stellen wijst Koopmeiners op de hiërarchie bij Oranje. "Het komt mijn statistieken qua doelpunten en assists natuurlijk wel ten goede dat ik bij Atalanta alle penalty’s, vrije trappen en corners mag nemen. En bij het Nederlands elftal is dat tot dusver een ander."