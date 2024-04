Feyenoord bevestigt 'miljoenenklapper': club heeft nieuwe hoofdsponsor gevonden

Feyenoord heeft woensdagmiddag een megdadeal bevestigd tussen de club en MediaMarkt. De elektronicazaak zal de komende drie jaar op de voorkant van het shirt prijken. De Rotterdammers gaan er financieel flink op vooruit met deze deal.

De deal tussen Feyenoord en MediaMarkt hing al even in de lucht, maar is nu officieel door de club bevestigd. De samenwerking gaat 1 juli 2024 en zal lopen tot de zomer van 2027. Er is een verlenging mogelijk van twee jaar in het contract. Het merk zal prijken op de shirts van alle Feyenoordshirts, dus ook die van de vrouwen en de jeugdafdeling. Ook komt de elektronicawinkel op de bus van Feyenoord te staan.

Rood en wit

De eerste gelijkenissen die Feyenoord en MediaMarkt in elkaar vonden waren de clubkleuren. Ook ligt het hoofdkantoor van MediaMarkt op een steenworpafstand van De Kuip. Voor de MediaMarkt is het de eerste partnership met een voetbalclub, internationaal gezien. Voor Feyenoord is het één van de grootste sponsordeals in de geschiedenis van de club.

Eerder meldde de Telegraaf dat er 20 miljoen gemoeid zou zijn bij de deal, bedragen noemden Feyenoord en MediaMarkt niet. In 2022-23 verdiende Feyenoord in totaal 18,7 miljoen euro aan partnerships. Dat is een stijging van 2,7 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. Het shirt is in ieder geval redelijk wat waard met alle sponsors erbij: 'Ver boven de tien miljoen", zei Ruud van der Knaap, commercieel directeur van Feyenoord.

Reactie Feyenoord

Feyenoord is erg blij met deze partnership, één van de grootste dus van de club. "We zijn er trots op dat een grote naam als MediaMarkt zich aan onze club verbindt. Als marktleider in hun branche zijn ze net als Feyenoord een gevestigde naam en zeer ambitieuze partij die nog verder vooruit wil."

When red and white come alive… 🪄



Introducing @mediamarkt_nl as our new main partner. pic.twitter.com/wHv4BC0YFO — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 3, 2024

Hoofdsponsors

Feyenoord is doorgaans erg zuinig op hun hoofdsponsor, de club bestaat al 116 jaar maar dit is pas de achtste hoofdsponsor van de Rotterdammers.

Opel: 1982-89 & 2013-17

HCS: 1989-91

Stad Rotterdam Verzekeringen: 1991-2004

Fortis: 2004-2009

ASR Verzekeringen: 2009-2013

Qurrent: 2017-19

Droomparken/EuroParcs: 2019-heden

MediaMarkt: 2024-2027

Castore

Dit seizoen stapte Feyenoord ook over naar een andere shirtsponsor. De club voetbalt tegenwoordig in Castore, dat ook een recordbedrag betaalt aan de Rotterdammers. Jaarlijks krijgt Feyenoord tegen de acht miljoen euro bij die deal.