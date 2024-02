'Topfitte' Matthijs de Ligt toch gepasseerd bij Bayern München, transferperikelen zwellen aan

Matthijs de Ligt leek zich basisklant bij Bayern München te mogen noemen, maar na afgelopen weekend lijkt dat niet meer te kloppen. In de met 3-0 verloren topper tegen Bayer Leverkusen deed de Nederlander geen minuut mee. Transfergoeroe Fabrizio Romano was er als de kippen bij en noemde het 'een situatie om in de gaten te houden.' Bayern speelt woensdag in de Champions League tegen Lazio.

De vijf wedstrijden voorafgaand aan de kraker in de Bundesliga deed de Nederlandse verdediger van begin tot eind mee. Tegen Leverkusen koos trainer Thomas Tuchel voor drie centrale verdedigers, maar De Ligt hoorde daar niet bij. Eric Dier, Dayot Upamecano en Kim Min-Jae kregen de voorkeur. Het is nog onduidelijk of De Ligt ook tegen Lazio gepasseerd gaat worden.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen de Italianen vertelde Tuchel dat 'Matthijs de laatste tijd wat rugproblemen had.' De Ligt zelf was het daar niet mee eens. Na afloop van het duel tegen Leverkusen vertelde hij aan BILD topfit te zijn.

Transferperikelen

Snel na de wedstrijd was transferjournalist Fabrizio Romano al op zijn plaats. Hij plaatste op zijn sociale media een bericht waarin hij de situatie omtrent De Ligt 'er eentje om in de gaten te houden' noemt.

In Engeland werd daar door de Daily Mirror snel gebruik van gemaakt. "Nu De Ligt de vierde optie lijkt centraal achterin bij Bayern, zal men bij Manchester United de situatie met bovengemiddelde interesse in de gaten houden." Dat zou een hereniging met Erik ten Hag betekenen. De twee werkten eerder samen bij Ajax.

Tuchel denkt echter niet aan een vertrek van de Nederlander. "We hebben geen ranglijst. Matthijs is één van onze vier centrumverdedigers: er is geen nummer één en er is geen nummer vier. De concurrentie is heel intensief, iedereen heeft altijd kans om te spelen. Matthijs is een vechter, hij heeft zich ook bij Ajax en Juventus in de ploeg geknokt. Het is een concurrentiestrijd en we hebben hem nodig."