Transfervrije Memphis Depay duidelijk over terugkeer naar PSV: 'Zie dat niet voor me'

Memphis Depay heeft zich duidelijk uitgesproken over een eventuele terugkeer naar PSV. De aanvaller is transfervrij, nadat hij en Atlético Madrid besloten uit elkaar te gaan.

Sindsdien wordt gespeculeerd over een terugkeer naar de Eredivisie, bij zijn oude club PSV. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. "Dat zie ik op dit moment niet voor me", zei Depay.

Toch blijft de club uit Eindhoven speciaal voor hem. "PSV is altijd thuis. Ze doen het goed, zijn makkelijk kampioen geworden en spelen Champions League. Maar ik ben er nu niet mee bezig."

Depay focust zich op dit moment volledig op het EK met het Nederlands elftal. Zijn transfer laat hij aan anderen over. "Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil, maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Ik ben gedreven, puur om dit EK. Niet om wat er daarna volgt. Ik ben gefocust op het EK en niet op die andere dingen. Daar zijn genoeg mensen in mijn team mee bezig."

Rapcarrière

Waar Depay nog wel mee bezig is, is zijn nieuwe rapnummer. Donderdag werd het liedje uitgebracht, met bijhorende videoclip. Het liedje heet Kings & Kingdoms. In de videoclip, ontwikkeld door 4kboris, toont Depay zijn luxe en rapt hij erover. "De sh*t die ik rap kunnen jullie niet rappen", zingt hij onder andere. En: "In Saint-Tropez of Cannes met modellen." Daarnaast worden dure horloges getoond met veel diamanten erin verwerkt.

Depay deelde ook nog een sneer uit naar de media die stelt dat de voetballer zich niet met die randzaken moet bezighouden. "Niemand begrijpt sh*t, ik leef in een bubbel. De kranten die schrijft in de hoop dat ik stumble, maak toch tijd voor fans en ik geef ze een krabbel. Ben flamboyant tegelijkertijd humble."