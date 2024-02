Trotse Henk de Jong gunt 'de mensen van Cambuur' de bekerfinale: 'Mooiste wat er is'

De goedlachse trainer van SC Cambuur Henk de Jong is helemaal klaar voor de halve finale van de beker. "Ik hoop één ding voor mijn spelers en supporters; dat we heerlijk gaan voetballen en er een waar spektakel van maken." De trainer, die het nodige mee heeft gemaakt, zit vol positiviteit en energie. hij heeft 'd'r zin àn'.

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de club dat SC Cambuur in de halve finale van de beker staat. Wat deze keer zo bijzonder maakt, is dat ze thuis spelen. Een dag voor de wedstrijd is trainer Henk de Jong goedgestemd en enorm relaxed. " Ja, maar dat ben ik ook joh. Ik voel me goed, ik heb d’r zin àn. We moeten morgen goed in de wedstrijd komen, dan gaan we het zien", waren zijn eerste woorden over de wedstrijd, waarin de club geschiedenis kan schrijven.

Topprestatie

Cambuur is als enige Keuken Kampioen Divisie-club over in de beker en kan - bij een overwinning op NEC - de finale halen. Dat lukte de club nog nooit. Ook voor De Jong zou dit een nieuw hoogtepunt zijn, ondanks zijn mooie prestaties in het verleden.

Hij promoveerde al drie keer en handhaafde ook eens op spectaculaire wijze met Cambuur. " Dat zijn natuurlijk allemaal mooie herinneringen. Dit vind ik natuurlijk wel een topwedstrijd, net als dat ik de wedstrijd om handhaving een topwedstrijd vond. De finale halen zou geweldig zijn, het mooiste wat er is."

Persoonlijke prijzen

Voor hem zou dit boven zijn eigen persoonlijke prijzen gaan. Hij werd al tweemaal trainer van het jaar, bij de amateurs in 2009 en in 2021 in het betaald voetbal. " Een teamprestatie gaat altijd boven de persoonlijke prijzen. Die prijzen heb ik wel en ben ik ook trots op. Maar die staan nergens opgesteld in huis, die staan gewoon op zolder."

Het kan spoken bij Cambuur als er voor de beker wordt gespeeld... © ANP

Publiek

Om dat te halen heeft hij niet alleen zijn elftal nodig, hij vraagt ook het publiek om alles te geven dinsdagavond. " We hebben daarvoor de hulp van het publiek nodig, in dit stadion. Óns stadion. Het is de laatste keer in dit stadion, dat is mooi. Zij kunnen ons tot hele grote hoogte brengen. Zij moeten meedoen, wij moeten dat voelen."

En voelen, dat doet hij zelf al zeker. Na zijn uitspraak wendt De Jong zijn blik af en staart hij in de verte, hij fantaseert over de finale. " Hoe die supporters met al die bussen achter elkaar daarheen moeten gaan, dat lijkt me machtig mooi. Dat zie ik altijd bij die andere teams en dat lijkt me geweldig, maar dat is voor nu alleen nog maar dromen."

Genieten

De Jong geniet met volle teugen van de aanloop naar het duel toe, ook al is dat wel eens anders geweest. De trainer maakte het nodige mee op persoonlijk vlak. Zo was hij ernstig ziek, iets wat hij bij zijn terugkeer zeker wel merkte op mentaal vlak.

Toch heeft het hem niet echt veranderd. " Ik zit nu alweer midden in het druk maken. Ik zei in het begin: ‘Ik ga me niet meer zo druk maken, dat nooit meer’, maar dat doe je heel gauw alweer hoor. Ik ben bepaalde gevoelens wel eerder kwijt. Dus ik zit er iets minder lang mee als ik baal, maar toch zit ik weer alleen met de club in mijn hoofd en vergeet je thuis wel eens. Gek is dat, maar je gaat gewoon weer door. Hoe slecht je er ook voor staat, dat gaat nooit meer weg."

Een spektakelstuk