TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je live naar de halve finale tussen Nederland en Engeland

Nederland en Engeland maken woensdagavond uit wie de laatste plek in de finale bemachtigd. Haalt Oranje voor het eerst sinds 1988 de finale op een EK of steken de Engelsen er een stokje voor? Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Nederland en Engeland op het EK kijkt.

Als Nederland in het Olympiastadion willen aantreden in de finale moet het Engeland verslaan. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate begon het toernooi met een 1-0 zege op Servië, maar vervolgens kwam er steeds meer kritiek op de voorzichtige manier van spelen van de Engelsen. Er volgden twee gelijke spelen tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0). Engeland eindigde zonder te overtuigen wel aan kop van groep C.

Deze vrouw steelt de show bij Engeland richting clash met Nederland op EK: 'De baby van mijn baby' Bukayo Saka was zaterdag de grote man bij Engeland tijdens de kwartfinale van het EK. Tegen Zwitserland tekende hij tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker en in de gwonnen strafschoppenserie schoot hij ook nog eens raak. Het was echter zijn vriendin die de show stal.

In de achtste finale stonden de Engelsen op de rand van uitschakeling tegen Slowakije. Echter was daar redder in nood Jude Bellingham die in 95e minuut Engeland naar een verlenging schoot. Vervolgens was het Harry Kane die de bevrijdende 2-1 binnenkopte, waardoor de volgende ronde met de staart tussen de benen werd bereikt. In de kwartfinale konden The Three Lions opnieuw niet overtuigen tegen Zwitserland. Bukayo Saka bracht zijn ploeg met een prachtig afstandsschot op gelijke hoogte. In de strafschoppenreeks trokken de Engelsen aan het langste eind door alle vijf de penalty's te benutten.

Pikant weerzien Jude Bellingham met scheidsrechter bij Nederland - Engeland na heftige beschuldiging De Engelse sterspeler Jude Bellingham zal wel even met zijn ogen hebben moeten knipperen toen de UEFA de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK bekendmaakte. De Duitser Felix Zwayer heeft in Dortmund woensdag de leiding en dat is pikant. Bellingham kreeg in het verleden namelijk een boete voor heftige beschuldigingen aan het adres van de Duitser. Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate reageerde op de aanstelling van de Duitser.

Oranje wacht tegenstander van formaat

Het Nederlands elftal begon het toernooi hoopgevend met een 2-1 zege op Polen. Daarna werd gelijkgespeeld tegen Frankrijk (0-0), waardoor de volgende ronde een feit was. Echter werd het laatste groepsduel tegen Oostenrijk een flinke domper. Door de 3-2 nederlaag eindigde Oranje als derde, terwijl Oostenrijk verrassend aan kop ging van groep D. De teleurstelling was groot doordat in de achtste finale hoogstwaarschijnlijk een kanshebbers voor de eindzege wachtte. Maar vanwege de gunstige loting met Roemenië, bleef een affiche met een topfavoriet uit.

Micky van de Ven krijgt steun van Cody Gakpo bij moeilijke vraag over Bukayo Saka: 'Zuur om over jezelf te zeggen' Micky van de Ven was zaterdag als invaller de grote held tegen Turkije in de kwartfinale van het EK door in de slotfase de bal van de lijn te halen. Het roept de vraag op of de snelle verdediger niet gewoon een basisplaats moet krijgen bij Oranje in de halve finale om Bukayo Saka af te stoppen. Van de Ven kreeg een hele moeilijke vraag over de Engelse aanvaller, maar gelukkig schoot Cody Gakpo te hulp.

In de achtste werd Roemenië na een mindere openingsfase eenvoudig aan de kant gezet (3-0). Met name Cody Gakpo en Donyell Malen waren van grote waarde en schoten Oranje naar de kwartfinale. Daar wachtte een ontmoeting met Turkije. Bij rust keek het elftal van Ronald Koeman tegen een 1-0 achterstand aan. Door het inbrengen van Wout Weghorst werd de aanval nadrukkelijk gezocht en nam Oranje de controle in handen. Stefan de Vrij kopte een voorzet van Memphis Depay fraai binnen en slechts een aantal minuten later zorgde een eigen doelpunt van Turkije voor de beslissing in reguliere tijd.

Engelse media onder de indruk: Three Lions-fans voor het eerst overtroffen in aantallen door Oranje De verwachting van de UEFA is dat de Engelse fans tijdens de halve finale tegen Oranje in de minderheid zijn tegen de Nederlandse supporters. Het is de eerste keer dit EK dat de Three Lions in de minderheid zijn.

Zender Nederland - Engeland

Wie plaatst zich als tweede voor de finale van zondag in Berlijn? De aftrap van het duel tussen Nederland en Engeland vindt plaats op woensdagavond om 21.00 uur. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, waar vanaf 20.30 uur wordt voorbeschouwd op het duel. Tien minuten voor de aftrap wordt er geschakeld naar het stadion voor de opkomst en volksliederen.

De finale van het EK in Duitsland wordt zondagavond om 21:00 uur gespeeld in Berlijn. Het Olympiastadion is het decor waar Italië als Europees Kampioen een nieuwe opvolger gaat krijgen.

