Engelse media onder de indruk: Three Lions-fans voor het eerst overtroffen in aantallen door Oranje

De verwachting van de UEFA is dat de Engelse fans tijdens de halve finale tegen Oranje in de minderheid zijn tegen de Nederlandse supporters. Het is de eerste keer dit EK dat de Three Lions in de minderheid zijn.

Volgens de kaartverkoop juicht op dit moment zestig procent van het stadion voor het Nederlands elftal. Officieel krijgen beide landen maar 8000 kaarten voor tijdens de wedstrijd, maar in het Signal Iduna Park kunnen maar liefst 62000 supporters. Voor de Engelsen zal het onwennig zijn, aangezien die fans tot nu toe bij elke wedstrijd van het land in het voordeel waren.

Oranjemenigte

De KNVB verwacht een gigantisch aantal Oranje-fans aanwezig in en rond het stadion in Dortmund. De bond denkt dat er zo'n 75.000 tot 80.000 mensen af zullen reizen naar de Duitse stad. Tijdens de wedstrijd van Engeland tegen Zwitserland in de kwartfinale waren er 40.000 Engelsen aanwezig. De Britse krant The Daily Mail verwacht eenzelfde aantal supporters vanuit Engeland in Dortmund.

Oranjemars

Op dit moment is de KNVB nog altijd in gesprek over de verschillende faciliteiten die voor de fans worden geregeld in Dortmund. Zo moet er weer een traditionele Oranjemars naar het stadion komen en spreekt de KNVB weer over fanzones waar Nederlandse artiesten de supporters komen opwarmen.